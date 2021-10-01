Dünya Bidenın büyük çöküşü Trump yenidenseçilecek endişesi
AMERİKA

Biden'ın büyük çöküşü: Trump yeniden seçilecek endişesi

ABD Başkanı Joe Biden, bir yıl dahi dolmadan halk nezdinde büyük düşüş yaşıyor. Anketler, Biden’ın koltuğunun sallantıda olduğunu ve tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Biden’ın başkanlığını destekleyenlerin oranı yüzde 45’e kadar geriledi. Demokratlar ise bir sonraki seçimlerde yeniden aday olması beklenen Trump’ın başkan seçilme ihtimaliyle endişeli.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bidenın büyük çöküşü: Trump yeniden seçilecek endişesi
Joe Biden

MUHAMMED VEFA YÜREKLİ

Göreve başlamasının üzerinden henüz bir yıl dâhi geçmeden ABD Başkanı Joe Biden’a destek kamuoyu yoklamalarında büyük düşüş yaşıyor. Amerikan ABC haber kanalının Ipsos ortaklığında yaptığı ankete dayandırdığı habere göre Biden’ın başkanlığını onaylayanların oranı yüzde 45’e kadar geriledi. Yayımlanan raporlara göre ABD Başkanı’na halkın güveni de günden güne eriyor. Raporlarda, Afganistan fiyaskosu, başarısız düzensiz göçmen politikası, pandemi sonrası ülke ekonomisinin rayına girmemesi gibi nedenlerden ötürü Biden’ın Oval Ofis’teki koltuğunun sallantıda olduğu kaydedildi.

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ANKETLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

  • Ankete katılan seçmenler, Afganistan tahliye fiyaskosunu ise Biden yönetiminin en başarısız yönetimi olarak yorumluyor. Anket sonuçlarına göre Biden’ın başkanlığını destekleyenlerin oranı yüzde 45’e kadar geriledi. Başkan’ın koronavirüs sürecini iyi yönettiğini düşünenlerin oranı yüzde 57’yi bulurken, bu rakamda mart ayına göre yüzde 15 oranında düşüş olduğu kaydedildi.

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2022 VE 2024 HEDEFİ

Washington Post’un haberine göre ise Biden’ın sergilediği zayıf performans karşısında, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerden aday olması beklenen Trump’ın seçilme olasılığı Demokratlar’da endişeye yol açıyor. Georgia eyaletinde 25 Eylül’de miting düzenleyen eski Başkan, “2020’yi unutmuyoruz. Ülke tarihindeki en yozlaşmış seçim. Çoğu ülkenin tarihindeki en yozlaşmış seçim. Kasım 2024’te ise daha da şanlı bir zafer gelecek” diyerek aday olacağını bir kez daha ortaya koydu. Trump’ın ilk hedefi olan Kasım 2022’de yapılacak ara seçimlerden zaferle ayrılmasının Biden yönetimi için kabus senaryosu olduğu kaydediliyor.

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ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez de Avustralya Başbakanı'nın adını unutunca, Scott Morrison'dan 'aşağıdaki adam' olarak bahsetti. ABD Başkanı Biden, 'Teşekkürler Boris ve... ve ben aşağıdaki adama teşekkür etmek istiyorum.' dedi.

CUMHURİYETÇİ PARTİ’DE RAKİPSİZ

  • Anketlere göre Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu hala Trump’ın partilerine liderlik etmesini destekliyor. CNN’in Eylül ayında yayınlanan bir anketine göre, Cumhuriyetçiler’in yüzde 68’i Trump’ın parti içindeki liderliğini onaylıyor. Trump’ın liderliğini onaylayanların yüzde 70’i ise 2020 seçimlerinde usulsüzlük yapıldığına ve Biden’ın seçimleri kaybettiğine inanıyor.

60 bin Haitili ABD’nin kapısında

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine Panama Dışişleri Bakanı Erika Mouynes’den kötü haber geldi. Haitili göçmenler konusunda daha önce Biden yönetimini uyardıklarını ama uyarılarının dikkate alınmadığını belirten Mouynes, 60 bin göçmenin Panama’dan geçip Teksas sınırına doğru yürüdüğünü duyurdu. Bakan, “Aklımıza gelen, rastlayabildiğimiz her otorite ile ‘Lütfen buna dikkat edelim’ demek için görüştük. Yaklaşık 20 bin ila 25 bin Haitili şimdiden ABD-Meksika sınırına doğru yürüyüşe geçti ve çoğunun ABD’ye girmesine izin verildi. 60 bin kişi daha ABD’ye doğru yola çıktı” ifadelerini kullandı.

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