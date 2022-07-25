Dünya Bidenın koronavirüs semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi
AMERİKA

Biden’ın koronavirüs semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, koronavirüse yakalanan Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Kovid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Biden’ın koronavirüs semptomlarının neredeyse tamamı düzeldi
​ABD Başkanı Joe Biden.

Kovid-19’a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor.

  • Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, yayınladığı açıklamayla Biden’ın "Paxlovid" ilacıyla devam eden tedavisinde 4 günün geri kaldığını ve Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamının düzeldiğini ifade etti.

Biden’ın burun tıkanıklığı olduğu ve sesinin biraz kısıldığı ifade edilen açıklamada, Biden’ın nabzının, kan basıncının, solunum hızının ve ateşinin normal olduğu aktarıldı. Paxlovid tedavisine planlandığı gibi devam edileceği aktarılan açıklamada, Biden’ın hiç nefes darlığı yaşamadığı ve tedaviye beklenen şekilde yanıt verdiği kaydedildi.

Biden, 21 Temmuz’da Covid-19’a yakalanmış ve kendisini Beyaz Saray’da izole etmişti. Biden'a yüksek ihtimalle Kovid-19’un Omicron mutasyonunun alt mutasyonu BA5 bulaştığı ifade edilmişti.

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