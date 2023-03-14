Bild gazetesi: Erdoğan'ın Almanya'daki etkisi artıyor

Sancılı bir sürecin ardından Altılı Masa'nın adayının belli olmasının ardından bir analiz yayınlayan BAE merkezli The National News gazetesi, 'Türk siyasetinde belirleyici bir güç' olarak belirttiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi geçmişi boyunca yaşadığı tüm zorluklardan güçlenerek çıktığına dikkat çekti.