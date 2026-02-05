Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Biletsiz yolcu Türk kondüktörü öldürdü

Biletsiz yolcu Türk kondüktörü öldürdü

Ahmet Özay
04:005/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trende biletsiz yakalanan bir Yunan vatandaşının Türk tren görevlisini öldürmesi sonrası Almanya’da bayraklar yarıya indirildi.
Trende biletsiz yakalanan bir Yunan vatandaşının Türk tren görevlisini öldürmesi sonrası Almanya’da bayraklar yarıya indirildi.

Almanya'da trende biletsiz bir yolcu tarafından saldırıya uğrayan 36 yaşındaki kondüktör Serkan C, hayatını kaybetti. Olay 2 Şubat akşamı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Landstuhl şehrinden hareket eden trende gerçekleşti. 20-30 yaşlarındaki 4 kişilik bir grubun bilet kontrolünü yapan Serkan C, biletsiz 26 yaşındaki bir Yunan vatandaşı tarafından yumrukla şiddetli şekilde darbedildi. Aldığı şiddetli darbelerle yere yığılan kondüktör Serkan C'ye, 10 dakika sonra olay yerine gelen polis memurları suni teneffüs uyguladı, ardından sağlık ekipleri müdahale etti. Saldırgan olay yerinde polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken, ağır yaralanan 2 çocuk babası Serkan C, hastanede tedavi altına alındı ancak dün yaşam mücadelesini kaybetti. Polis sözcüsü, şüphelinin Almanya'da ikametgahı olmayan 26 yaşında bir Yunan vatandaşı olduğunu belirtti. Saldırgan hakkında kasten adam öldürmek suçundan işlem başlatıldı. Büyük bir infial uyandıran olayla ilgili Alman Polis Sendikası ve çeşitli meslek odaları da taziye yayınladı.



#Almanya
#kondüktör
#yolcu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir’de bugün su kesintisi olacak mı? 5 Şubat İZSU İzmir su kesintisi programı