Biletsiz yolcu Türk kondüktörü öldürdü

Almanya'da trende biletsiz bir yolcu tarafından saldırıya uğrayan 36 yaşındaki kondüktör Serkan C, hayatını kaybetti. Olay 2 Şubat akşamı Rheinland-Pfalz eyaletindeki Landstuhl şehrinden hareket eden trende gerçekleşti. 20-30 yaşlarındaki 4 kişilik bir grubun bilet kontrolünü yapan Serkan C, biletsiz 26 yaşındaki bir Yunan vatandaşı tarafından yumrukla şiddetli şekilde darbedildi. Aldığı şiddetli darbelerle yere yığılan kondüktör Serkan C'ye, 10 dakika sonra olay yerine gelen polis memurları suni teneffüs uyguladı, ardından sağlık ekipleri müdahale etti. Saldırgan olay yerinde polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken, ağır yaralanan 2 çocuk babası Serkan C, hastanede tedavi altına alındı ancak dün yaşam mücadelesini kaybetti. Polis sözcüsü, şüphelinin Almanya'da ikametgahı olmayan 26 yaşında bir Yunan vatandaşı olduğunu belirtti. Saldırgan hakkında kasten adam öldürmek suçundan işlem başlatıldı. Büyük bir infial uyandıran olayla ilgili Alman Polis Sendikası ve çeşitli meslek odaları da taziye yayınladı.