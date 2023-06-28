Bir gencin polisin ateşiyle ölümü Fransa'yı karıştırdı: Çok sayıda araç ateşe verildi

Olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi.

Belediye binası ve bir okulda da yangın çıkarken toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Nanterre'de dün içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca polis ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü ölmüştü.

Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.