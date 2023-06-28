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Dünya

Bir gencin polisin ateşiyle ölümü Fransa'yı karıştırdı: Çok sayıda araç ateşe verildi

Fransa'da Nanterre kentinde dün polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesiyle başlayan olaylarda 13 kişi gözaltına alındı.

09:18 . 28/06/2023 Çarşamba
AA
Fransa'da bir gencin polis ateşiyle ölümünün ardından birçok araç ateşe verildi

Fransa'da bir gencin polis ateşiyle ölümünün ardından birçok araç ateşe verildi

Olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi.


İtfaiyeciler yangınlara müdahale ederken kentin farklı mahallelerinde gençler ve polis arasında arbede yaşandı.


Belediye binası ve bir okulda da yangın çıkarken toplam 13 kişi gözaltına alındı.


- Olay

Nanterre'de dün içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca polis ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü ölmüştü.


Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.


Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.


Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.




#fransa
#Nanterre
#Suresnes
#Mantes-la-Jolie
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