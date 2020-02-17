Birçok Müslümanı öldürmeyi hedeflemişti: Norveç'teki cami saldırganı için terör suçundan iddianame hazırlandı

Norveç'in Barum şehrinde kız kardeşini öldürdükten sonra El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı gözaltında tutulan 22 yaşındaki Philip Manshaus için "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
- Olay sonrası polis ifadesinde Çin asıllı kız kardeşini öldürmekten dolayı pişman olmadığını söyleyen Manshaus, cami saldırısında ise birçok Müslümanı öldürmeyi hedeflediğini itiraf etmişti.
Barum'da 10 Ağustos'ta aşırı sağcı Manshaus, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş ve olayda bir kişi yaralanmıştı. Saldırganı durduran 65 yaşındaki Pakistan asıllı Mohammad Rafique ülkede kahraman ilan edilmişti.