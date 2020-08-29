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Dünya Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
AMERİKA

Black Panther filminin başrol oyuncusu ABD'li aktör Chadwick Boseman hayatını kaybetti

Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti

"Black Panther" filminde başrol oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'dan üzücü haber geldi. 2016 yılında kanser teşhisi konulan ve 4 yıldır tedavi gören Boseman hayatını kaybetti. Chadwick Boseman Marvel serisinin filmlerinden Black Panter'deki Kral T’Challa rolü ile hafızalara kazınmıştı.

Haber Merkezi AA
Chadwick Boseman Black Panter'deki Kral T’Challa rolü ile hafızalara kazınmıştı.
Chadwick Boseman Black Panter'deki Kral T’Challa rolü ile hafızalara kazınmıştı.

Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" (Kara Panter) filminde başrolde oynayan ABD'li aktör Chadwick Boseman'ın kolon kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Chadwick Boseman 4 yıldır kanser tedavisi görüyordu

Sinemalara girdiği 2018 yılında gişe rekorları kıran filmde aldığı Kral T’Challa rolüyle hafızalara kazınan Boseman'a ilk olarak 2016 yılında kanser teşhisi konulduğu ve 4 yıldır tedavi gördüğü belirtildi.

Chadwick Boseman.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapıldı

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T’Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Boseman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles'te yaşayan Boseman'ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti.

Black Panter'e Oscar'da 3 ödül

Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşımıştı.

Chadwick Boseman Marvel serisinin filmlerinden Black Panter'deki Kral T’Challa rolü ile hafızalara kazınmıştı.


Joe Robert Cole ve Ryan Coogler'in yazdığı hikayeye göre ihanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak için müttefiklerini bir araya getirip, Kara Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.

Black Panther filmi, 2019'daki Oscar ödüllerinde "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında ilk sıraya girmiş ve törenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu.

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