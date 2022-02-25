Dünya Blinken Rusya Ukrayna yönetimini devirmeye çalışacak
AMERİKA

Blinken: Rusya Ukrayna yönetimini devirmeye çalışacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy yönetimini devirmeye çalışacağına inandığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Blinken: Rusya Ukrayna yönetimini devirmeye çalışacak
Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy yönetimini devirmeye çalışacağına inandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABC kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini ve Joe Biden yönetiminin getirdiği yaptırımları değerlendirdi.

YAPTIRIMLARIN ÇOK AĞIR ETKİLERİ OLACAK

ABD yönetiminin Moskova'yı hedef alan yaptırımlarının etkili olmasını beklediklerini anlatan Blinken, "Rusya'nın en büyük 10 finansal kurumunu ve banka varlıklarının yüzde 80'ini hedef aldık. Bunun çok ağır etkileri olacaktır." dedi.

Blinken, Rus güçlerinin Kiev'i hedef almaya başladığını ve kentin kuzeyinden, doğusundan ve güneyinden adeta bir kuşatma harekatının yapıldığını dile getirdi ancak kentin 24 saat içinde düşebileceği yorumları için şu anda bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Rusya tüm ülkelere tehdit oluşturuyor
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Rusya tüm ülkelere tehdit oluşturuyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ortak açıklamada bulundu. Blinken, Rusya'nın Minsk Anlaşması'na karşı çıktığını belirterek, 'Putin 24 saat içerisinde bütün anlaşmaları ihlal etti. Rusya tüm ülkelere bir tehdit oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelme şansı bulmuştuk. Ama şimdi görüyoruz ki işgal başlıyor ve Rusya'nın diplomasi noktasında atacağı adımların olmadığını görüyoruz.' ifadesini kullandı.

Blinken, "Putin'in Ukrayna'da yönetimi devirmeye çalıştığına kani misiniz?" şeklindeki soruya, "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım." diye yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan yaptırım seçeneğinin de halen masada olduğunu belirten Blinken, Putin'in Ukrayna'nın ötesinde bir NATO ülkesine saldırı yapması durumunda 5. Madde'nin devreye gireceğini sözlerine ekledi.

KONGRE'YE UKRAYNA BRİFİNGİ VERİLDİ

Öte yandan Biden yönetiminin Kongre üyelerine Rusya-Ukrayna krizinde son duruma ilişkin bir brifing verdiği bildirildi.

Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre yetkililer, Kiev'in kuzey, güney ve doğudan saldırı altında olduğunu ancak kentin düşeceğini söylemek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

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