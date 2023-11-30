Blinken'dan üçüncü Orta Doğu turu: İnsani aranın uzatılmasını görüşmek için İsrail’e geldi

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, "Yahudi karşıtı gibi algılanan twiti için üzgün olduğunu" söyledi. Antisemitik olduğu iddialarını reddeden iş insanı, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına "Gerçekleri söyledin." yorumunu yapmıştı.