Dünya BM 75 Genel Kurul Başkanı Bozkır gelecek hafta Suriyeli mültecileri ziyaret edecek
AMERİKA

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır gelecek hafta Suriyeli mültecileri ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, gelecek hafta sahadaki gelişmeleri görmek için BM'nin insani yardım operasyonlarını ziyaret etmeyi planladığını ve Suriyeli mültecilerle bir araya geleceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır gelecek hafta Suriyeli mültecileri ziyaret edecek
Volkan Bozkır

BM Genel Kurulu'nda Suriye'deki insan hakları durumunun görüşüldüğü oturumda konuşan BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, ülkede savaş başladığı günden beri yarım milyon kişinin hayatını kaybettiğine, her 5 Suriyeliden 3'ünün evlerini terk ettiğine ve yine her 5 Suriyeliden 4'ünün aşırı yoksulluk içinde yaşadığına dikkati çekti.

Ülke genelinde yaşam koşulları kötüleşmeye devam ettikçe hayatta kalmanın da giderek zorlaştığını belirten Bozkır, bugün her zamankinden daha fazla Suriyelinin açlık çektiğini ve üstelik Suriyelilerin şimdi de Kovid-19 tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Suriye'ye daha fazla insani yardım gerektiğini vurgulayan ve BM Güvenlik Konseyine sınır ötesi yardım mekanizmasını uzatması çağrısı yapan Bozkır, "Gelecek hafta sahadaki gelişmeleri öğrenmek için BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin yönettiği, hayati önem taşıyan insani yardım operasyonunu ziyaret etmeyi planlıyorum, ayrıca Suriyeli mültecilerle bir araya geleceğim ve onları dinleyeceğim." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Suriye'deki savaşa son veremezsek bize yazıklar olsun
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Suriye'deki savaşa son veremezsek bize yazıklar olsun

52 bombayı itiraf ettiler: Eylem başına 300 dolar almışlar
GÜNDEM
52 bombayı itiraf ettiler: Eylem başına 300 dolar almışlar
Abone Ol Google News
DSÖden kafa karıştıran açıklama

DSÖ'den kafa karıştıran açıklama

​Kovid-19 laboratuvarda mı üretildi?
TVNET yılın en iyisi seçildi

TVNET yılın en iyisi seçildi

Güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü.
MGKdan Doğu Akdeniz mesajı

MGK'dan Doğu Akdeniz mesajı

​Yaklaşık üç saat süren toplantıdan kritik açıklama.
100 bin kişinin gelmesi bekleniyor

100 bin kişinin gelmesi bekleniyor

Vali duyurdu: 10 günlük karantina uygulanacak.

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

​Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması.

​İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor.

​MB Başkanı'ndan enflasyon mesajı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.