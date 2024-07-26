BM açıkladı: İşgalci İsrail Gazze'de her 10 kişiden dokuzunu zorla yerinden etti

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın kişinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin Refah kentinde "neredeyse hiç sivil öldürmediklerini" savunarak, 9 aydır dünyanın gözü önünde yaşanan katliamı örtbas etmeye çalıştı. Netanyahu, İsrail'de 100 bini aşkın İsraillinin katıldığı haftalık hükümet karşıtı protestolara rağmen, konuşması sırasında Kongre binası dışındaki protestocuları "İran'ın kullanışlı aptalları" olmakla suçladı. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanında "soykırım" suçlamasıyla yargılanan İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararların ise Gazze'deki saldırılarında İsrail'in "elini kelepçelemeye çalıştığını" iddia etti.