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Dünya

BM açıkladı: İşgalci İsrail Gazze'de her 10 kişiden dokuzunu zorla yerinden etti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde her 10 kişiden 9'nun zorla yerinden edildiğini bildirdi.

11:51 - 26/07/2024 Cuma
AA
Gazze
Gazze

UNRWA'nın sosyal medya hesabından İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yerinden olan Filistinlilere ilişkin açıklama yapıldı.


Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizilen açıklamada, bölgedeki halkın gidecek yerinin kalmadığına dikkati çekildi.


Açıklamada, yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de her 10 kişiden 9'nun zorla yerinden edildiği vurgulandı.


Yerinden edilen Filistinlilerin aşırı kalabalık okullar, yıkılmış binalar, kumların üzerine kurulmuş derme çatma çadırlar hatta çöp yığınlarının olduğu bölgeler dahil bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze halkının büyük çoğunluğu defalarca zorla yerinden edildi.


Gazze'nin "rutini" haline gelen zorunlu göç nedeniyle başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivil halk zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.


Filistin Kızılayı, İsrail'in güvenli olduğunu iddia ettiği ve Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinde tek çadırlık bile yer kalmadığını belirtiyor.



Gazze Kasabı 'Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşması yalan ve çelişkili!

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın kişinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin Refah kentinde "neredeyse hiç sivil öldürmediklerini" savunarak, 9 aydır dünyanın gözü önünde yaşanan katliamı örtbas etmeye çalıştı. Netanyahu, İsrail'de 100 bini aşkın İsraillinin katıldığı haftalık hükümet karşıtı protestolara rağmen, konuşması sırasında Kongre binası dışındaki protestocuları "İran'ın kullanışlı aptalları" olmakla suçladı. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanında "soykırım" suçlamasıyla yargılanan İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararların ise Gazze'deki saldırılarında İsrail'in "elini kelepçelemeye çalıştığını" iddia etti.


#Gazze
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