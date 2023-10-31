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Dünya

BM: Gazze’de son üç haftada katledilenlerin yüzde 70'i çocuklardan ve kadınlardan oluşuyor

Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’deki İsrail saldırılarında son üç haftada öldürülenlerin yüzde 70’inin çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu belirtti.

10:07 - 31/10/2023 Salı
AA
İşgalci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

İşgalci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Lazzarini, Orta Doğu’daki durumu görüşmek için acil düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in saldırılarına karşı Gazze’de güvenli hiçbir yer bulunmadığını vurgulayan
Lazzarini, Gazze’de son üç haftada öldürülenler için "Bunların neredeyse yüzde 70’ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor." diye konuştu.
Lazzarini,
“Bunlar sadece zayiat olamaz. Kiliseler, camiler, hastaneler, yerinden edilen insanlara sığınak olan sivil tesisler gözetilmedi, uluslararası insancıl yasalarca korunan birçok insan öldürüldü ve yaralandı. Gazze’de mevcut abluka, bir toplu cezalandırmadır.”
ifadelerini kullandı.

"Çocukların hepsi barışı hak ediyor”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel de Gazze’de İsrail’in saldırılarından dolayı şu ana kadar 3 bin 400’den fazla çocuğun öldüğüne, 6 bin 300’den fazla çocuğun da yaralandığına işaret etti.
Russel,
“Bu, Gazze'de her gün 420'den fazla çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor, bu rakam, her birimizi iliklerimize kadar sarsmalı.”
diye konuştu.
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor

Terör devleti İsrail'in kadın çocuk hedef gözetmeksizin bombaladığı ve binlerce sivili katlettiği Gazze'de hayat durma noktasına geldi. Soykırımın 25. gününde de işgal devletinin saldırıları devam ediyor. Gazze'de tüm zorluklara rağmen hizmet vermeye çalışan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, katil İsrail güçleri tarafından bombalandı. Gazze'ye 18 bin tondan fazla bomba atıldı. Bunun Hiroşima'ya atılan atom bombasının bir buçuk katı olduğu belirtiliyor. 7 Ekim'den bu yana ise 8 bin 306 kişi can verdi. BM'ye göre hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu. İşte anbean bölgede yaşanan gelişmeler...

Gazze’de en az 221 okulun ve 177 binden fazla konutun yıkıldığı veya zarar gördüğü bilgisini paylaşan Russel, Gazze’nin temiz su başta olmak üzere diğer hayati ihtiyaçlarının da hızla tükendiği, temiz su ile sanitasyon eksikliğinin bir felakete dönüşmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

Russel, saldırılarda çocukların, sonuçları ömür boyu sürebilecek korkunç travmalar yaşadığına da dikkat çekerek, “Biz ve siz bu çocukları bu şiddet sarmalından kurtarmaya yardımcı olacak güce sahibiz. Güvenlik Konseyi'ne, taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan bir kararı derhal kabul etmesi için yalvarıyorum.” dedi.

Russel, "Çocukların hepsi barışı hak ediyor. Çocuklar çatışma başlatamazlar ve bunları durdurmaya güçleri de yoktur.” ifadesini kullandı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsanı Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten da tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı duyması gerektiğini yineleyerek, Gazze’ye daha fazla insani yardımların yapılmasına acilen izin verilmesinin önemine vurgu yaptı.

#Gazze
#Philippe Lazzarini
#BM Güvenlik Konseyi
#Lisa Doughten
27 dakika önce
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