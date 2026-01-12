BM: Gazze'deki çocuklar arasında akut yetersiz beslenme vakası 95 bine çıktı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'ye ilişkin konuştu. Dujarric, "Bu, 2025'te tespit edilen toplam akut yetersiz beslenme vaka sayısını yaklaşık 95 bine çıkarıyor." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de insani durumun sert hava koşulları altında "vahim" olmaya devam ettiğini belirterek, 2025'te özellikle çocuklar arasında tespit edilen akut yetersiz beslenme vakası sayısının yaklaşık 95 bine yükseldiğini bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.
"Toplam akut yetersiz beslenme vaka sayısı 95 bine çıkıyor"
Öte yandan yetersiz beslenme konusunda çalışma yapan BM insani yardım ortaklarının, geçen ay 76 binden fazla çocuğu taradıkları bilgisini paylaşan Dujarric, bu taramalarda 820'den fazla şiddetli akut yetersiz beslenme vakası da dahil yaklaşık 4 bin 900 akut yetersiz beslenme vakası tespit ettiklerini söyledi.
Gazze’de çocuklar için eğitim çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Dujarric, geçen hafta yaklaşık 35 bin öğrenci için 18 ek geçici öğrenim alanı oluşturduklarını, böylelikle yaklaşık 268 bin çocuğa hizmet veren toplam 440 geçici öğrenim alanının Gazze’de hizmet verdiğini kaydetti.