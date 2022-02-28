BM Genel Kurulu'nda bugünkü Ukrayna karar tasarısının oylaması çarşambaya ertelenebilir.

BM diplomatik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bugün Genel Kurul'a sunulacak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarına son halinin verilmediği ve içeriğindeki bazı sert ifadelerin yumuşatılabileceği kaydedildi.

Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, mevcut taslakta yer alan Genel Kurul'un, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıları "kınayacağı" ibaresi yerine "en güçlü ifadelerle duyduğu üzüntüyü dile getireceği" şeklinde değiştirilmesi için taslağın üzerinde çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca taslakta yapılacak değişikliklerle Genel Kurul üyelerinden mümkün olan en fazla sayıda ülkenin desteğinin alınmasının hedeflendiği ifade edildi.

Taslakta yapılacak değişiklikler için zamana duyulan ihtiyacın yanı sıra, 193 üyeden oluşan Genel Kurul'da konuşmacı listesinin uzunluğundan dolayı oylamanın çarşamba günü yapılması yönünde ayrıca görüş birliğine varıldığı bildirildi.

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An itibarıyla ara verilen BM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısına, New York saati ile 15.00'te devam edilecek.

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