BM Genel Kurulu’nda ICYF’den Gazze için tarihi çağrı: İsrail’e karşı acil silahlı müdahale edilmeli

“Birleşmiş Milletler, Halk ve Filistin’de Adaletin Zorunluluğu: Gazze Mahkemesi ile Bir Söyleşi” başlıklı etkinlik, uluslararası toplumun adalet ve hesap verebilirlik konusunda harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Falk: “İsrail’e karşı normalleşme, suç ortaklığıdır”

Gazze Mahkemesi üyesi, akademisyen Aslı Bali’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Mahkeme Başkanı, BM eski Filistin raportörü Prof. Dr. Richard Falk, İsrail’i boykot etmenin tamamen meşru ve ahlaki olduğunu belirterek, “Uzun süren bu soykırım döneminde normalleşme, suç ortaklığı anlamına gelir” dedi. Falk, geçtiğimiz ay İstanbul’dan BM’ye yaptığı çağrıyı yineleyerek, İsrail’in Gazze’deki soykırımını durdurmak için acil silahlı uluslararası koruma gücü oluşturulması çağrısında bulundu.





ICYF Başkanı Taha Ayhan da konuşmasında Gazze’de yaşananların yalnızca bir insani kriz değil, uluslararası hukukun ve küresel vicdanın en büyük sınavı olduğunu vurguladı. Ayhan, “Gördüğümüz şey bir çatışma değil, sistematik bir soykırımdır. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gıdadan, ilaçtan, güvenlikten mahrum bırakılıyor; şehirler, okullar, kültürel miras yerle bir ediliyor. Bu tablo sadece istatistiklerden ibaret değil, her rakamın ardında kaybedilmiş hayatlar, çalınmış gelecekler var” diye konuştu.





Ayhan, dünyanın dört bir yanından insanların Filistin için ses yükselttiğini, Gazze Mahkemesi’nin de bu vicdani direnişin bir parçası olduğunu belirten Ayhan, “Saraybosna’da yayımlanan Saraybosna Deklarasyonu ve BM’de yapılan acil çağrılar, soykırımın belgelenmesi ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi adına tarihi adımlardır” dedi.

Nihai oturum İstanbul’da

Ayhan, ayrıca Gazze Mahkemesi’nin 23–26 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği nihai oturuma işaret ederek, “Bu buluşma yalnızca bir hakikat arşivi oluşturmayacak, aynı zamanda Filistin için küresel dayanışmayı da güçlendirecek” diye konuştu.

Ortak vicdana çağrı

Ayhan konuşmasını, “Gelecek nesiller bizlere bu dönemde ne yaptığımızı soracak. Cevabımız sessizlik değil cesaret olmalı. Gazze’deki soykırımı durdurmak, failleri yargı önüne çıkarmak ve Filistinlilerin özgür, güvenli ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak hepimizin görevidir” sözleriyle tamamladı.

Etkinlikte, Gazze Mahkemesi Yürütme Komitesi üyesi Penny Green, “Saraybosna Deklarasyonu”nu paylaşarak soykırımın belgelenmesinin önemini vurguladı. Mahkeme üyesi Craig Mokhiber de “BM’nin soykırım karşısındaki rolü” başlıklı sunumunda uluslararası kurumların sorumluluğunu ele aldı. Mahkeme üyesi Michael Lynk, Uluslararası Adalet Divanı’nın karar ve görüşlerini değerlendirdi. Bir diğer mahkeme üyesi Wesam Ahmad, BM Genel Kurulu’nun atması gereken adımların altını çizdi. Mahkeme üyelerinden Wadie Said, soykırıma karşı halkların dayanışmasının önemine değindi.







