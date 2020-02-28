Dünya BM Genel Sekreteri Guterres İdlibde derhal ateşkes ilan edilmeli
AMERİKA

BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin şehit edilmesinden "derin endişe" duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi. Guterres, "Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginliği ve ''düzinelerce'' Türk askerlerinin hava saldırılarında hayatını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini bildirdi.

"İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini" yineleyen Guterres, artan askeri gerginliğin siviller için teşkil ettiği riskin özellikle endişe verici olduğunu belirtti.

  • Guterres, ''Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var.'' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, sürdürülebilir tek yolun BM denetiminde siyasi çözüm olduğunu da kaydetti.

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