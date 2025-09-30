Yeni Şafak
BM Genel Sekreteri Guterres ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi

22:5830/09/2025, Salı
AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklamada bulundu. Yapılan görüşmede Ukrayna'daki savaşın durumu konuşularak barış için ateşkes yinelemesi yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres ile Zelenski’nin yaptığı telefon görüşmesinde son gelişmelerin, yürütülen diplomatik çabaların ve Ukrayna’daki savaşın çocuklar da dahil olmak üzere siviller üzerindeki etkilerinin ele alındığı ifade edildi.

Genel Sekreter’in görüşmede ayrıca diplomatik ivmenin sürdürülmesinin önemini vurguladığı belirtilen açıklamada, BM’nin Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içinde egemenliği ve toprak bütünlüğü korunarak adil ve sürdürülebilir bir barış için ateşkese verdiği desteği yinelediği kaydedildi.



