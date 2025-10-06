BM kadınlara yönelik vahşetin bilançosunu duyurdu: 2024'te 676 milyon kadın ölümcül çatışmalara 50 kilometre mesafede yaşadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde askeri harcamalar ile silahlı çatışmaların endişe verici derecede arttığını belirterek, geçen yıl, 676 milyon kadının ölümcül çatışma olaylarına 50 kilometre mesafe içinde yaşadığını belirtti.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde “Kadın, Barış ve Güvenlik” konulu toplantıda konuştu.

Dünyanın genelinde askeri harcamaların, silahlı çatışmaların endişe verici derecede arttığını belirten Guterres, bu minvalde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şok edici vahşetin arttığını ifade etti.

Guterres, “Geçtiğimiz yıl, 676 milyon kadın ölümcül çatışmalara 50 kilometre mesafede yaşıyordu. Bu, son on yılların en yüksek sayısı oldu.” diye konuştu.

Kadın ve kız çocuklarına yönelik belgelenen cinsel şiddetin yüzde 35 arttığına işaret eden Guterres, bazı bölgelerde kız çocuklarının endişe verici şekilde mağdurların yüzde 50’sini oluşturduğuna vurgu yaptı.

Guterres, işgal altındaki Filistin toprakları, Afganistan, Sudan, Haiti, Myanmar ve daha bir çok yerde kadınların ve kız çocuklarının ciddi risklerle ve korkunç düzeyde şiddetle karşı karşıya kaldığının altını çizdi.

Guterres, nihai hedefin, tüm barış ve güvenlik süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak olduğunu belirterek, sürdürülebilir ve kalıcı barış için kadınların her alanda katılım ve katkılarının gerekli olduğunu kaydetti.



