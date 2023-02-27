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Dünya

BM oturumu depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı.

17:39 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu

BM Cenevre Ofisinde başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu'nun açılışına, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Konseyinin 2023 Dönem Başkanı Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vaclav Balek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsviçre Dışişleri Bakanı Bakanı Ignazio Cassis, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç ile diğer ülkelerin ve BM kurumlarının temsilcileri katıldı.


Oturum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.

Konseyin ilk günü açılış konuşmalarıyla devam edecek. BM Genel Sekreteri Guterres de konuşma yapacak.

Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Balek'in başkanlık ettiği 52'nci oturum, 4 Nisan'da sona erecek.


#Birleşmiş Milletler
#İnsan Hakları Konseyi
#oturum
#Türkiye
#saygı duruşu
1 saat önce
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BM oturumu depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı
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