BM oturumu depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

BM Cenevre Ofisinde başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu'nun açılışına, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Konseyinin 2023 Dönem Başkanı Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vaclav Balek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsviçre Dışişleri Bakanı Bakanı Ignazio Cassis, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç ile diğer ülkelerin ve BM kurumlarının temsilcileri katıldı.