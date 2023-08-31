BM: Ukrayna'da savaş nedeniyle 9 bin 500 sivil yaşamını yitirdi

Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan fosil yakıt ithalatını birkaç yıla kadar bitirme hedefi belirlemesine rağmen bu ülkeden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını rekor seviyelere yükseltmesi dikkati çekiyor. AB ülkeleri ocak-temmuz döneminde Rusya'dan toplam 13,2 milyar metreküple rekor miktarda LNG ithal etti. Rusya, savaşın başladığı tarihten bu yana fosil yakıt ihracatından 162 milyar avrosu AB'den olmak üzere toplam 413 milyar avro gelir sağladı