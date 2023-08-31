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Dünya

BM: Ukrayna'da savaş nedeniyle 9 bin 500 sivil yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM), devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'da 9 bin 500 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

15:20 . 31/08/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

BM Cenevre Ofisi'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, 24 Şubat 2022'den bu yana süren Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin ölüm, yaralanma ve yerinden edilmelere ilişkin rakamlar açıklandı.

Savaşın bedelinin ağır olduğu vurgulanan paylaşımda, Ukrayna'da savaş nedeniyle 9 bin 500 sivilin öldüğü, 17 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Paylaşımda,
"Gerçek rakamlar kesinlikle daha fazla. 6 milyondan fazla Ukraynalı, komşu ülkelere kaçtı. Ülke içinde 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi"
ifadeleri yer aldı.


#9 bin 500
#Rusya-Ukrayna savaşı
#sivil
#yaşamını yitirdi
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