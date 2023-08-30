BM: Yüzbinlerce iyi eğitimli insan online dolandırıcılığa zorlanıyor

Güneydoğu Asya'daki çevrimiçi dolandırıcılığın hacmini tahmin etmenin zor olduğu vurgulanan raporda, Myanmar’da en az 120 bin kişinin ve Kamboçya'da da benzer şekilde yaklaşık 100 bin kişinin bu koşullar altında zorla dolandırıcılık yaptırıldığı belirtildi. Raporda “Lao PDR, Filipinler ve Tayland dahil olmak üzere bölgedeki diğer devletler de en az on binlerce insanın dahil olduğu ana merkez veya geçiş ülkeleri olarak belirlendi. Dolandırıcılık merkezleri her yıl milyarlarca ABD doları tutarında gelir elde ediyor” ifadelerine yer verildi.