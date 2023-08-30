BM: Yüzbinlerce iyi eğitimli insan online dolandırıcılığa zorlanıyor

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OHCHR tarafından kapsamlı bir şekilde hazırlanan ve dün yayımlanan raporda, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri dahil Güney Asya’dan iyi eğitimli kişilerin, gerçek bir iş ilanına başvurarak Güneydoğu Asya ülkelerine geldiği ve daha sonra organize suç çetelerinin eline düşüp online dolandırıcılığa zorlandığı vurgulandı.
Online dolandırıcılıktan her yıl milyarlarca ABD doları kazanıyorlar
Madalyonun iki yüzünde de kurbanlar var
Online dolandırıcılığın bir tarafındaki dolandırılan kişilerin, hayatları boyunca biriktirdikleri paraları kaybettikleri, borç aldıkları ve dolandırıldıkları için utanç içinde psikolojik problemler yaşayan kurbanlar olduğu belirtildi. Diğer tarafta ise kandırılarak dolandırıcılığa zorlanan ve insanlık dışı muameleyle çalıştırılan kurbanlar olduğunun altı çizildi.