BM'de Afrika ülkesi Togo'dan Batı'ya 'One Minute' çıkışı: Kim oluyorsunuz ki bize böyle patronluk taslıyorsunuz

Batı Afrika ülkesi Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, ABD’nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu’nda Batı dünyasına selendi. Avrupa'ya insanlık dersi veren Dussey, ''Öncelikle ortak kurumumuzun 78. Genel Kurulu vesilesiyle birkaç söz söylememe izin verin. Ülkem Togo ve Ekselansları Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbé adına Trinidad ve Tobago'dan Sayın Dennis Francis'i en içten dileklerimle kutluyorum'' diyerek sözlerine başladı.









Afrika'nın ne istediğini bildiğini ifade eden Dussey, ''Afrika ve Küresel Güney halkları kendilerini aşağılanmış ve insanlıktan çıkarılmış hissettikleri için hayal kırıklığına uğramış durumdalar ve bazen kendilerine siz kim oluyorsunuz da bizim insanlığımızı bu şekilde küçümsüyorsunuz diye soruyorlar'' açıklamasında bulundu.





'Siz kim oluyorsunuz da bizi bu şekilde hor görüyorsunuz?'





Dussey, ''Siz kim oluyorsunuz da bizi bu şekilde hor görüyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da bizi bu şekilde aşağılıyorsunuz? Afrika'nın her bireyin onuruna saygı duyan bir ortaklığa ihtiyacı var. Biz sizin tebaanız değil, ortağınız olmak istiyoruz. Yabancı çıkarlara değil, halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Bu yeni dinamik kimseye karşı değildir ve bunu tekrar tekrar söylüyoruz'' diyerek Batı'ya tepkisin gösterdi.





Dussey ayrıca, ''Bu yeni bir Afrika'nın, Afrikalı bir Afrika'nın, çok sesli bir Afrika'nın, özgür, egemen, bağımsız ve kendi kendisinin efendisi olmak isteyen bir Afrika'nın ifadesidir. Kısacası, genç Afrikalılar için her şey açık. Bu sözler açık: paternalizmden bıktık. Halkımızın görüşlerini küçümsemenizden, halkımızı ve liderlerimizi hor görmenizden bıktık. Küçümseyiciliğinizden bıktık, kibrinizden bıktık. Bıktık, bıktık ve bıktık'' ifadelerini kullandı.





'Afrika artık dış müdahale istemiyor'





Bakan Dussey, yabancı güçlerin çıkarlarına hizmet etmek için kardeş katliamına girişmeyeceklerini belirterek, “Togo bir barış ülkesidir ve nedeni ne olursa olsun savaşa karşıdır. Togo hiçbir zaman komşularına savaş açmadı, Togo hiçbir zaman komşularına saldırmadı. Togo hiçbir zaman kardeş bir ülkeden gelen herhangi bir saldırganlığa karşı arka üs olarak hizmet etmedi. Togo bir barış ülkesidir. Barış Togo halkının DNA'sında var. Afrika artık dış müdahale istemiyor." dedi.









Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığını her zaman dile getiriyor





Bakan Dussey, Türkiye’yi çok sevdiği gibi sıkça da ziyaret ettiği belirtildi. İyi bir uluslararası ilişkiler profesörü olan Dussey, FETÖ’nün yurt dışındaki eğitim ağının çökertilmesinde de büyük rol oynadı. Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de işbirliği içinde önemli faaliyetler yürüttü.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır





2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.





Erdoğan, "Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. Sayın Cumhurbaşkanı, bizzat verdiği talimatlarla Togo'daki FETÖ okulunun kapatılmasında ve Maarif Vakfımızın okul açmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadelemizdeki bu kararlı duruşundan ötürü kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" demişti.



