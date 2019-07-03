BM'den PKK skandalı

Suriye’nin kuzeyindeki PKK terör örgütü ve uzantıları ile 2016 yılından beri görüşmeler yapan Birleşmiş Milletler (BM), şimdi de terör örgütünü resmi muhatap olarak kabul etti. BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba’nın “SDG” ismini kullanan YPG/PKK ile “bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması” için resmi törenle anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. BM Cenevre Ofisi’nin tatil olduğu cumartesi günü ve sadece birkaç kişinin bildiği anlaşmaya terör örgütü adına ‘Mazlum Kobani’ kod adlı ‘Ferhat Abdi Şahin’ imza attı.

Virginia Gamba ile Mazlum Kobani kod adlı terörist, YPG/PKK’nın çocuk savaşçıları bırakması için hazırlanan eylem planını imzaladı. Uzun süredir 11-16 yaşındaki çocukları savaştırdığı bilinen YPG/PKK, skandal anlaşmayla bu konudaki suskunluğunu bozmuş ve durumu ilk kez kabul etmiş oldu.

BASININ HABERİ YOK

BM Cenevre Ofisinin üst düzey yetkilileri bile anlaşmadan haberdar edilmedi. Toplantıya sadece BM Cenevre Ofisinin resmi fotoğrafçısı alındı. 29 Haziran’da BM Cenevre ofisindeki gizli anlaşma dün deşifre oldu. BM Cenevre Ofisine akredite bazı gazeteciler planın Cenevre’de gizlice imzalanmasına rağmen New York’tan duyurulmasına tepki gösterdi.

GEREKÇE GÜVENLİKMİŞ

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörünün Basın Sözcüsü Alessandra Vellucci, skandal planın “güvenlik sebeplerinden dolayı kamuoyuna duyurulmadığını” savundu. Sözcü Vellucci, “Güvenlik nedeniyle sadece birkaç kişinin bu toplantıdan haberi oldu. Gizli tutulmasının tek sebebi bu” dedi.Geçen yıllarda, BM Cenevre Ofisinde pek çok kez Suriye konulu toplantılar yapıldığının ve “düşman taraflar” katılmasına rağmen bu toplantıların günler öncesinden kamuoyuyla paylaşıldığının hatırlatılması üzerine Vellucci, “Her toplantının kendine has özelliği var” karşılığını verdi.

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BEBEK KATİLİNE YAKIN

BM’nin anlaşma imzaladığı Mazlum Kobani, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın manevi evladı ve veliahtı olarak gösteriliyor. Terör örgütü PKK’ya 1987 yılında katılarak Hakkari - Şemdinli hattında düzenlenen kanlı terör eylemlerine katılan Mazlum, 2008-2012 döneminde örgüt üst yönetimi arasında yer aldı. Terörist Mazlum Kobani, örgütün Suriye’deki bir çok katliamının planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak biliniyor.

Kandil’den onay aldı

Terörist Mazlum Kobani, anlaşmayı imzalamadan önce 8 kişilik heyetle birlikte Şedadi hattından Irak’a geçti. Kandil’deki elebaşları ve İran uzantısı PEJAK’tan isimlerle bir araya gelen Mazlum Kobani ile beraberindeki heyet 21 Haziran’da yeniden Suriye’ye döndü. Toplantıların ana gündemi BM ile imzalanan anlaşma oldu. Anlaşmaya Özgür Suriye Ordusu’ndan tepki geldi. Siyasi Kanat Temsilcilerinden Zekeriya Mollahafçı, “PKK bölgesine dönük ziyaretler için artık alenen Suriye’yi bölüyorlar. BM yetkilileri 2016 yılından bu yana PKK ile kapalı kapılar ardında görüşüyordu. Şimdi artık ilişki alenileşti. Mazlum Abdi Cenevre’de Kandil’i temsilen ağırlandı” diye konuştu.

Terör devletine akın

Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurma çabası, sadece BM çatısı altında imzalanan skandal anlaşma ile sınırlı kalmadı. Sadece Nisan ve Mayıs aylarında 17 ülke temsilcisi PKK işgal bölgesini ziyaret etti. Kamışlı merkezli ziyaret trafiğine katılan ülkeler ABD, AB ve Körfez bloku temsilcilerinden oluştu. PKK işgal hattına yönelik ziyaretlerde Kuzey ve Doğu Suriye Federe Devleti ilanı konuşulan öncelikli konular arasında yer aldı. Başta Suudi Arabistan ve Birleşik Atap Emirlikleri olmak üzere Mısır, Ürdün ve Irak’ı temsilen bölgeye resmi heyet gönderdi. Öte yandan ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Avustralya, İsveç, Danimarka, Norveç, Belçika, İsviçre, Kanada ve İtalya son iki aylık dönemde terör hattına resmi heyet gönderen ülkeler arasında yer aldı.

ABD ÜSSÜNDE GÖRÜŞME

Suriye’nin Kuzey ve Doğu aksında 35 bin kilometrekareden fazla alanı işgal eden PKK terör örgütüne yönelik korsan ziyaretler de Yerel Meclislerden Özerk Yönetime geçişin sağlanması talimatı verildi. Bu yönde listeler hazırlanması konusunda mutabakat sağlandı. Özerk Yönetim planına dönük en kritik toplantı Suudi Arabistan’ın Körfez’den sorumlu Bakanı Semir Sabhan, ABD’li DEAŞ karşıtı koalisyon temsilcisi William Robak, ABD Dış İşleri Bakanlığı Temsilcisi Joel Rubin ve PKK yöneticilerinin katılımı ile 15 Haziran tarihinde El Omar ABD Üssü’nde gerçekleşti.

Gamba bölgeyi ziyaret etmiş

Aynel Arab kökenli Suriyeli araştırmacı Ahmet Kasım, Mazlum Kobani ile yapılan anlaşmayı skandal girişim olarak nitelendirdi. BM Temsilcisi Virginia Gamba’nın da bölgeyi ziyaret ettiğini ve BM Cenevre Ofisinde imzalanan skandal eylem planının zeminin bu görüşmede hazırlandığını anlattı. Ahmet Kasım, “Cenevre’de ortaya çıkan tablo Suriye’nin bugünkü sorumlularını en net şekilde gösterdi. PKK, DEAŞ, Haşdi Şabi gibi örgütlerin en büyük silahı çocuklar ve bu durum bilindiği halde terör örgütü ile böyle bir anlaşma yapılıyor. PKK bu anlaşmaya hiçbir şekilde sadık kalmayacak. Cezire bölgesinde gerçekleşen binlerce insan hakkı ihlaline karşı hiçbir adım atmayan, BM’nin bu girişimi sembolik olmaktan öte anlam ifade etmiyor” dedi.

Asla kabul edilemez



Türkiye, BM’nin sözde SDG’ye komutanlık eden PKK teröristi ile üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek “Eylem Planı” imzalamasını, BM adına son derece vahim gelişme olarak niteledi ve şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin, söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM’nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum aynı zamanda BM’nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir.”