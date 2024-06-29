BMGK'nın 'ateşkes' kararı sonrası en az 2 bin 616 Filistinli şehit oldu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nın haziran ayı başkanlığını yapan Güney Kore ve BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e mektup gönderdi.
Mansur söz konusu mektupta, BMGK'dan, Gazze'de ateşkesin sağlanması, Filistin halkının korunması ve uluslararası kurallara riayet edilmesini garanti altına almak için acilen harekete geçmesini istedi.
Sözde 'ateşkes' kararı sonrası en az 2 bin 616 Filistinli şehit oldu
Mansur, Gazze'de 20 bini aşkın çocuğun kayıp, alıkonmuş, enkaz altında ya da toplu mezarlarda olduğuna, bunun yanı sıra yaklaşık 17 bin çocuğun da yetim kaldığına işaret etti.