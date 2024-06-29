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Dünya

BMGK'nın 'ateşkes' kararı sonrası en az 2 bin 616 Filistinli şehit oldu

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Gazze'de ateşkesin sağlanması için derhal harekete geçmeye çağırdı. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BMGK'nın yaklaşık üç hafta önce aldığı 'Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik' karardan bu yana en az 2 bin 616 kişinin öldüğüne dikkati çekti.

19:23 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:31 - 29/06/2024 Cumartesi
AA
Terör devleti İsrail'in saldırılarında ölen yakınını arayan Filistinli. (Foto: Arşiv)
Terör devleti İsrail'in saldırılarında ölen yakınını arayan Filistinli. (Foto: Arşiv)

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nın haziran ayı başkanlığını yapan Güney Kore ve BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e mektup gönderdi.

Mansur söz konusu mektupta, BMGK'dan, Gazze'de ateşkesin sağlanması, Filistin halkının korunması ve uluslararası kurallara riayet edilmesini garanti altına almak için acilen harekete geçmesini istedi.

Sözde 'ateşkes' kararı sonrası en az 2 bin 616 Filistinli şehit oldu

"İşgalci güç İsrail, Gazze'de Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürüyor ve amansızca zulüm işliyor. Bu da daha fazla sivil ölümlerine ve yıkıma neden oluyor."
ifadesini kullanan Mansur, BMGK'nın yaklaşık 3 hafta önce aldığı 2735 sayılı karardan (Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik karar) bu yana en az 2 bin 616 kişinin öldüğüne dikkati çekti.

Mansur, Gazze'de 20 bini aşkın çocuğun kayıp, alıkonmuş, enkaz altında ya da toplu mezarlarda olduğuna, bunun yanı sıra yaklaşık 17 bin çocuğun da yetim kaldığına işaret etti.

Mektubunda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e de değinen Mansur,
"İsrail, kent, kasaba, köy ve mülteci kamplarına saldırılarını, gözaltıları, çocuklar da dahil olmak üzere sivillere işkence etmeyi sürdürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 136'sı çocuk olmak üzere 553 Filistinli hayatını kaybetti. Gaspçı İsrailliler, Filistinli sivillere yönelik saldırılarını, mülklerini yağmalama ve kundaklamayı, Filistinli aileleri evsiz bırakmayı sürdürüyor."
ifadesini kullandı.

Derhal harekete geçme çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki soykırıma devam etme vaadi verdiğini, İsrail ordusunun da etnik temizlik, kan dökme, aç ve sakat bırakmaya devam ettiğini hatırlatan Mansur, uluslararası topluma,
"bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan bu menfur, yasa dışı ve ahlak dışı duruma son verilmesi ve Filistin halkına yönelik büyük adaletsizliğe son verilmesi için"
derhal harekete geçme çağrısı yaptı.


#Filistin
#İsrail
#BMGK
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