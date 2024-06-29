BMGK'nın 'ateşkes' kararı sonrası en az 2 bin 616 Filistinli şehit oldu

"İsrail, kent, kasaba, köy ve mülteci kamplarına saldırılarını, gözaltıları, çocuklar da dahil olmak üzere sivillere işkence etmeyi sürdürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 136'sı çocuk olmak üzere 553 Filistinli hayatını kaybetti. Gaspçı İsrailliler, Filistinli sivillere yönelik saldırılarını, mülklerini yağmalama ve kundaklamayı, Filistinli aileleri evsiz bırakmayı sürdürüyor."