Dünya BMnin İsrail çelişkisi Gazze ablukasını yasa dışı görüyoruz ama fiiliyata dökmüyoruz
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BM'nin İsrail çelişkisi: 'Gazze ablukasını yasa dışı görüyoruz ama fiiliyata dökmüyoruz'

Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistin topraklarındaki insan hakları konusunda özel raportörü Francesca Albanese, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 16 yıldır devam eden ablukasını yasa dışı olarak gördüğünü ancak bunu "fiiliyata dökmediğini" söyledi.

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Haber Merkezi AA
BMnin İsrail çelişkisi: Gazze ablukasını yasa dışı görüyoruz ama fiiliyata dökmüyoruz
Gazze Şeridi.

Gazze Şeridi'ndeki bir konferansa Zoom üzerinden katılanBirleşmiş Milletlerin (BM) Filistin topraklarındaki insan hakları konusunda özel raportörü Francesca Albanese, İsrail'in bölgeye yönelik 16 yıldır devam eden ablukasını kınadı.

Ablukayı askeri işgalin bir parçası olarak nitelendiren Albanese, "Gazze sakinleri ablukanın zorluklarına tahammül etmek zorunda kalıyor. Ablukayı yasa dışı olarak kabul eden uluslararası toplum ise tutumunu fiiliyata dökmüyor." dedi.

Gazze Şeridi'nin izole edildiği ve bunun da işgalci sömürge rejimlerinin başvurdukları alışık bir yöntem olduğuna işaret eden Albanese, Filistinli gruplara da iç siyasi meselelerini kendi aralarında hızlıca çözmeleri çağrısında bulundu.

Filistinlilere, kendi aralarında uzlaşı meselesinde ilerleme kaydetmemeleri halinde bedelini ödemek zorunda kalacakları, uyarısında bulunan Albanese, Filistin-İsrail çekişmesinin siyasi çözüm sürecini ise "dikenli" olarak nitelendirdi.

  • Hamas'ın Siyasi ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Basim Naim da İsrail ablukasının Gazze Şeridi'ni dünyadaki en büyük açık hapishane haline getirerek insani felakete yol açtığını söyledi.

İsrail’in Gazze ablukası

İsrail'in 2006’dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla Filistinli yaşıyor.

Dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgeleri arasında gösterilen Gazze'de 16 yıldır süren abluka, buradaki Filistinlilerin hayatını doğrudan olumsuz etkiliyor.

  • Birleşmiş Milletlerin eylülde hazırladığı rapora göre, Gazze'deki Filistinlilerin yüzde 65'inden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve nüfusun yüzde 60'tan fazlası işsiz.

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