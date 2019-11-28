Bolivya'daki darbeye sessiz kalan Avrupa Birliği'nden seçim çağrısı

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, Bolivya'da yeni seçim çağrısına ilişkin karar tasarısı 132 "hayır" oyuna karşı 425 "evet" oyuyla onaylandı.

Kararda, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun baskısıyla istifa ettiğine işaret edilerek, ordu ve güvenlik güçlerinin siyasi süreçleri etkilemekten kaçınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in "mevcut krizi aşmak için" hızlı bir şekilde seçim çağrısında bulunmak zorunda olduğu ifade edilen kararda, protestolarda çok fazla can kaybı yaşandığı anımsatılarak, ordunun gösteri alanlarından çekilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bolivya'daki kriz darbe girişimiyle başladı

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağına dair duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Evo Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisinin Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

OYNAT 00:00 Bolivya'daki darbenin arkasında Musk mı var? Bolivya'da lityum madenlerini millileştirme girişiminde bulunduğu için Devlet Başkanı Morales darbeyle iktidardan indirildi. Morales, darbeden yalnızca birkaç gün önce Almanya merkezli ACISA şirketi ile yapılan lityum anlaşmasını durdurmuştu. Darbe sonrası Tesla'nın hisselerinde yaşanan yükseliş ise dikkatlerden kaçmadı.

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Lityum rezervlerini millileştirecekti

Bolivya’da ülkenin gelir kaynaklarını millileştirmek istediği için devrilen Devlet Başkanı Morales, darbenin temelinde lityum madeninin olduğunu söyledi.

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Lityumun bu darbede önemli bir rol oynadığından emin olduğunu belirten Morales, “Birçok fabrika açmayı planlıyorduk. Bolivya açacağı bu fabrikalar sayesinde dünya için lityum fiyatını belirleyebilecekti. Şimdi bazı sanayileşmiş ülkelerin rekabet istemediğini fark ettim” ifadelerini kullandı. Eski Bolivya lideri, darbenin, ülkesinin lityum rezervlerini endüstriyel sömürüye açacak, sağ kanattan bir lideri göreve getirmek amacıyla gerçekleştiğini kaydetti.