Dünya Bolivyadaki darbeye sessiz kalan Avrupa Birliğinden seçim çağrısı
AMERİKA

Bolivya'daki darbeye sessiz kalan Avrupa Birliği'nden seçim çağrısı

Bolivya'da cunta destekli muhalefetin darbe girişimine sessiz kalan Avrupa Parlamentosu, ülkede 'istikrarın sağlanması için' seçim çağrısı yaptı. Bolivya'daki cunta yönetiminin ülkedeki lityum rezervleriyle ilgili atacağı adımlar ise hem ABD hem de Avrupa pazarında yakından takip ediliyor.

Haber Merkezi AA
Avrupa Parlamentosu.
Avrupa Parlamentosu.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda, Bolivya'da yeni seçim çağrısına ilişkin karar tasarısı 132 "hayır" oyuna karşı 425 "evet" oyuyla onaylandı.

  • Kararda, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun baskısıyla istifa ettiğine işaret edilerek, ordu ve güvenlik güçlerinin siyasi süreçleri etkilemekten kaçınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in "mevcut krizi aşmak için" hızlı bir şekilde seçim çağrısında bulunmak zorunda olduğu ifade edilen kararda, protestolarda çok fazla can kaybı yaşandığı anımsatılarak, ordunun gösteri alanlarından çekilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bolivya'daki kriz darbe girişimiyle başladı

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağına dair duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Evo Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisinin Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

Bolivya'daki darbenin arkasında Musk mı var?
OYNAT 00:00
Bolivya'daki darbenin arkasında Musk mı var?
Bolivya'da lityum madenlerini millileştirme girişiminde bulunduğu için Devlet Başkanı Morales darbeyle iktidardan indirildi. Morales, darbeden yalnızca birkaç gün önce Almanya merkezli ACISA şirketi ile yapılan lityum anlaşmasını durdurmuştu. Darbe sonrası Tesla'nın hisselerinde yaşanan yükseliş ise dikkatlerden kaçmadı.

Lityum rezervlerini millileştirecekti

Bolivya’da ülkenin gelir kaynaklarını millileştirmek istediği için devrilen Devlet Başkanı Morales, darbenin temelinde lityum madeninin olduğunu söyledi.

Lityumun bu darbede önemli bir rol oynadığından emin olduğunu belirten Morales, “Birçok fabrika açmayı planlıyorduk. Bolivya açacağı bu fabrikalar sayesinde dünya için lityum fiyatını belirleyebilecekti. Şimdi bazı sanayileşmiş ülkelerin rekabet istemediğini fark ettim” ifadelerini kullandı. Eski Bolivya lideri, darbenin, ülkesinin lityum rezervlerini endüstriyel sömürüye açacak, sağ kanattan bir lideri göreve getirmek amacıyla gerçekleştiğini kaydetti.

Terör örgütünün hamisi zaten

Terör örgütünün hamisi zaten

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert yanıt.
Gerçeği öğrenince kalakaldı

Gerçeği öğrenince kalakaldı

​Yıllarca para ödedi, Tapu'da hayatının şokunu yaşadı.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

İstanbul ve bazı illere yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
İnternet kafeye silahlı saldırı

İnternet kafeye silahlı saldırı

İstanbul ​Beyoğlu'ndaki saldırıda 4 kişi yaralandı.
Kendisini 'polis' olarak tanıtmıştı

Kendisini 'polis' olarak tanıtmıştı

​Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken otobüste yakalandı.
Hesabı sorulacak

Hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı'ndan Alevilere yapılan çirkin saldırıya tepki.

Tehlike yine ortaya çıktı

Tehlike yine ortaya çıktı

Pazarda 3 liraya satılan ürünler tek tek toplanıyor.

Sahte üniversite ile yabancı öğrenci avı

Sahte üniversite ile yabancı öğrenci avı

​ABD'de vize dolandırıcılığına karşı akılalmaz yöntem.

Her yer beyaza büründü

Her yer beyaza büründü

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Limiti aşandan<br>6 lira alınacak

Limiti aşandan
6 lira alınacak

Bankalardan yeni bir işlem ücreti daha.
Profesörden İBB'ye arıtma tepkisi

Profesörden İBB'ye arıtma tepkisi

​"O yapılmasın bu yapılmasın, Haliç tarla mı olsun?"
2,5 milyar<br> lira katkı sağladı

2,5 milyar
lira katkı sağladı

Bakan Turhan, Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını açıkladı.
Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Libya ile Türkiye arasında tarihi mutabakat sağlandı

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.