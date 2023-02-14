Bosna da ‘gönüllü’ oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için ilk günden itibaren seferber olan Bosna Hersek’te yardım kampanyaları halkın yoğun desteğiyle devam ediyor. Başkent Saraybosna’nın birçok yerinde farklı yardım kuruluşları tarafından yardım toplama merkezleri oluşturulurken, binlerce Bosna Hersek vatandaşı da kışlık giysiler, ısıtıcı, battaniye, yastık, hijyen malzemesi ve uyku tulumu getiriyor. Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek’in en büyük insani yardım kuruluşlarından biri olan “Pomozi.ba” yetkililerinden aldıkları bilgilere göre daha önce hiçbir kampanya bu kadar yoğun ilgi görmediklerini aktararak, tüm Bosna Hersekli vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan da gönüllü oldu

Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, “Pomozi.ba” yardım merkezlerinden birinde yüzlerce kişi gönüllü olarak çalıştı. Muminovic yaptığı açıklamada, bazı arkadaşları ile buraya yardımcı olmaya geldiğini belirterek, “Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Türkiye ve Suriye’yi etkileyen bu felakette, ortaya koyduğumuz her çabadan iyi bir şeylerin ortaya çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Öğrenciler işbaşında

Ülkenin birçok farklı şehrinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyaları düzenlenirken, 2004 yılında Türk ve Boşnak iş insanlarının girişimleri ile kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) de başkent Saraybosna’daki önemli yardım toplama merkezlerinden biri oldu. Onlarca Türk ve Boşnak öğrencinin gönüllü olarak çalıştığı bu merkezde toplanan giysi, hijyen malzemeleri, ısıtıcı, battaniye gibi yardımların en kısa zamanda Türkiye’ye gönderileceği ifade edildi. Öte yandan, Bosna Hersek İslam Birliğinin yanı sıra belediyeler tarafından da başlatılan yardım kampanyaları da devam ediyor.



