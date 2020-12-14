Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic: Daha fazla Türk yatırımı görmek istiyoruz

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile farklı etkinliklerde görüşme fırsatı bulduğunu aktaran Turkovic, bu görüşmelerde mevcut ikili ilişkilerin ve iş birliğinin nasıl daha da geliştirileceğini ele aldıklarını söyledi.

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Bosna Hersek halkının, Türkiye'yi, üst düzey yöneticilerini ve Türk milletini dost bildiğini vurgulayan Turkovic, "Ancak Bosna Hersek'in bundan daha fazlasına ihtiyacı var. Bu dostluk ekonomik gelişimimizi ve üretimimizin artmasını da desteklemeli. Ülkemizde daha fazla Türk yatırımı görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Drone üretiminde ortak adım atalım"

Turkovic, Türkiye'nin birçok proje ile Bosna Hersek'e destek olmaya çalıştığını anımsatarak, "Bize bağış ya da hediye olarak gelen yardımların sayısı çok. Bunların başında Mostar Köprüsü ve diğer ortak kültür mirası yapıların onarımı ve yeniden inşası da var. Ancak böylesine dostane ilişkileri olan iki ülkenin daha yüksek ve gelişmiş bir ticaret hacmine sahip olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Turkovic, Türkiye-Bosna Hersek iş birliğinin başka alanlara da yansıması gerektiğini kaydederek, özellikle drone üretiminde farklı ülkelerde başarılara imza atmış yetenekli insanlara sahip olduklarını ve bundan faydalanılması gerektiğini ifade etti.