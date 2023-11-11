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Dünya

Boykot fetvası

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Müslümanları, İsrail'e karşı kapsamlı boykot uygulamaya çağırdı. Açıklamada, "Siyonist düşman ve ona yardım edenleri boykot etmek İslam hukukuna göre bir zorunluluktur" ifadesine yer verildi.

04:00 - 11/11/2023 samedi
Güncelleme: 00:08 - 11/11/2023 samedi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları İsrail’e karşı kapsamlı boykot uygulamaya çağırdı. Birliğe bağlı İçtihat ve Fetva Komitesi, “İşgalci düşmana karşı kapsamlı boykot fetvası” başlığıyla açıklama yayımladı. Açıklamada “Mübarek Filistin topraklarında 7 Ekim’den bu yana Müslümanlar ile işgalci Siyonist düşman arasında yaşanan şiddetli savaş, Müslümanların toprakları bir olduğundan ümmetin tamamının, savaşan düşmanın gücünü kırmak için var gücüyle kapsamlı bir cihada girişmesini gerektirmektedir” denildi.

HAREKETE GEÇİN

İsrail işgalini sona erdirmek için Müslümanların harekete geçmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Yöneticiler, yönetilenler, elitler ve tüm Müslümanların birleştiği nokta, kolay ve herkesin erişebileceği kapsamlı bir boykottur. Siyonist düşman ve ona yardım edenleri boykot etmek İslam hukukuna göre bir zorunluluktur” denildi. Boykotun siyaset, diplomasi, ekonomi, medya, turizm, eğitim, spor ve düşmanı zayıflatacak şekilde diğer tüm alanları kapsaması ve İslam ülkeleri ile halklarının düşmanla bağlarını koparması gerektiği vurgulandı.



#İsrail
#Boykot
#Filistin
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