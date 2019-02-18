Dünya Brexite 100 bin kayıt
AVRUPA

'Brexit'e 100 bin kayıt

Eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) eski lideri Nigel Farage 100 bin kişinin Brexit Partisine kaydolduğunu bildirdi. Farage'nin bildirdiği rakamların partinin resmi üye sayısı olup olmadığı bilinmiyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage, 100 bin kişinin Brexit Partisine kaydolduğunu açıkladı.

Farage, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "100 bin kişi Brexit Partisine kaydoldu. Desteğinizi bildirin ve mesajı yayın." ifadelerini kullandı.

Partinin internet sitesinin linkini de paylaşan Farage, takipçilerinden bunu da yaymalarını istedi.

Ancak 100 bin sayısının partinin resmi üye sayısı olup olmadığı bilinmiyor. İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin 124 bin üyesi bulunuyor.

Seçim Komisyonundan 8 Şubat'ta onay alan partinin henüz tek sayfadan oluşan internet sitesinde destekçilerden ilgilerini bildirmeleri çağrısı ve bir kayıt formu yer alıyor.

UKIP'in eski ekonomi sözcüsü Catherine Blaiklock, geçen ay Brexit Partisini kurmak için başvuruda bulunmuştu. Partinin en güçlü lider adayı olarak da kurucu 7 isim arasında yer alan Farage gösteriliyor.

Brexit yanlılarından oluşan parti, AB karşıtlığını savunuyor.

UKIP liderliği sırasında İngiltere'nin AB'den ayrılması için referanduma gidilmesi için kampanya yürüten Farage, 2015'teki seçimde partisinin oyunu yüzde 12,6'ya kadar çıkarmıştı. 2016'daki Brexit referandumunun da önde gelen isimleri arasında yer alan Farage, referandumunun ardından partisinin liderliğinden "ülkeyi AB'den ayırma görevini tamamladığını" belirterek istifa etti.

Farage, geçen günlerde de UKIP'in yeni yönetiminin partiyi İslamofobi'ye sürüklediği gerekçesiyle parti üyeliğinden de istifa etmişti.

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Geleneksel partilere bağlılık azaldı

İngiltere’de yapılan araştırmalar, seçmenin geleneksel siyasi partilere bağlılığının azaldığını, Brexit’in ülkedeki temel siyasi mesele haline geldiğini ortaya koyuyor.

Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinde de Brexit yandaşları ve karşıtları bulunuyor.

Muhafazakar Parti içindeki sert Brexit yanlısı milletvekilleri, önceki ay Başbakan Theresa May hakkında güven oylaması talep etmişti. Oylamada May hakkında çıkan 117 güvensizlik oyu, Brexit yanlısı grubun büyüklüğünü ortaya çıkarmıştı.

İşçi Partisinden bugün istifa eden 7 milletvekili de partiye yönelttikleri "Yahudi karşıtlığı" ve "aşırı sol" suçlamalarının yanında parti lideri Jeremy Corbyn'in Brexit politikasından duydukları memnuniyetsizliği de dile getirmişti. İstifa eden milletvekilleri, diğer partilerdeki memnuniyetsizleri de kendilerine katılmaya davet etmişti.

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

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