Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan BM sisteminde reform çağrısı: Kurumlar itibarlarını kaybetti

Uluslararası sistemdeki adaletsizliklerin azaltılabilmesi için uluslararası para sisteminin ve başta BM sistemi olmak üzere küresel yönetişimin daha adil olacak şekilde reforme edilmesi gerektiğini vurgulayan Lula da Silva, BM sisteminin etkisiz kaldığı çok alan olduğunu ifade etti.