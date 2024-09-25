EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
Amerika
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan BM sisteminde reform çağrısı: Kurumlar itibarlarını kaybetti

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan BM sisteminde reform çağrısı: Kurumlar itibarlarını kaybetti

18:2325/09/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva açıklama yaptı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva açıklama yaptı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin artık küresel meydan okumalara yeterince cevap üretemediğini belirterek, "Uluslararası toplum kendi dairesi içinde dönüp duruyor. Küresel meydan okumalara cevap üretemiyoruz çünkü çok taraflılığı tek taraflı eylemlerle değiştirdik. Birlikte çalışamıyoruz çünkü çok taraflı kurumlar itibarlarını kaybetti" dedi.

79. BM Genel Kurul toplantıları kapsamında düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, uluslararası kurumların giderek tek taraflı kurumlara dönüştüğü uyarısında bulundu.

Lula da Silva, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığında üç ana başlık belirlendiğini ve bu konularda somut adımlar atılabilmesi için bu tür toplantılarla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek istediklerini belirtti.

"Küresel meydan okumalara cevap üretemiyoruz"

Uluslararası sistemdeki adaletsizliklerin azaltılabilmesi için uluslararası para sisteminin ve başta BM sistemi olmak üzere küresel yönetişimin daha adil olacak şekilde reforme edilmesi gerektiğini vurgulayan Lula da Silva, BM sisteminin etkisiz kaldığı çok alan olduğunu ifade etti.

Lula da Silva, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum kendi dairesi içinde dönüp duruyor. Küresel meydan okumalara cevap üretemiyoruz çünkü çok taraflılığı tek taraflı eylemlerle değiştirdik. Birlikte çalışamıyoruz çünkü çok taraflı kurumlar itibarlarını kaybetti. Değişim için cesaretimizin olması lazım. Ancak o zaman farklılıklarımızın üstesinden gelebiliriz. Küresel sorunlara cevap verme kapasitemiz, uluslararası kurumları olumsuz etkileyen temsil kabiliyeti düşüklüğü sebebiyle zarar görmüş durumda."
Lula da Silva, her ülkenin küresel yönetişim sisteminin reforme edilmesiyle ilgili kendi vizyonunun olduğunu kaydederek,
"Ancak hepimiz, reformun acil ve kaçınılmaz olduğunu kabul etmeliyiz."
dedi.

Sosyal adaletsizliği azaltacak girişimlerin, iklim değişikliğiyle ilgili alınacak tedbirlerin ve uluslararası para sistemindeki kurumların reforme edilmesinin önemine işaret eden Lula da Silva, dünyanın birçok bölgesinde açlık ve yetersiz beslenme ile ilgili mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Lula da Silva, "Uluslararası finans mimarisinin geriye doğru giden karakterini değiştirmeliyiz. Gelişmekte olan ülkeler finansa ulaşmak için zengin ülkelere kıyasla orantısız şekilde daha fazla maliyet ve zorlukla karşılaşıyor. Güney yarımküre ülkelerine, gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha yüksek faiz oranları uygulanıyor." şeklinde konuştu ve bu alanda reform çağrısı yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM kürsüsünde dünyaya Kıbrıs çağrısı: Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir

Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs sorununa ilişkin dünyaya net mesajlar verdi. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan tarafın daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir." dedi. Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğunu vurgulayan Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmesi ve tecridin artık son bulması gerektiğini belirtti.




#ABD
#Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva
#G20

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması mülakat sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu için Bakan Tekin’den açıklama geldi