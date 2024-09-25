Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan BM sisteminde reform çağrısı: Kurumlar itibarlarını kaybetti

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin artık küresel meydan okumalara yeterince cevap üretemediğini belirterek, "Uluslararası toplum kendi dairesi içinde dönüp duruyor. Küresel meydan okumalara cevap üretemiyoruz çünkü çok taraflılığı tek taraflı eylemlerle değiştirdik. Birlikte çalışamıyoruz çünkü çok taraflı kurumlar itibarlarını kaybetti" dedi.
79. BM Genel Kurul toplantıları kapsamında düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, uluslararası kurumların giderek tek taraflı kurumlara dönüştüğü uyarısında bulundu.
Lula da Silva, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığında üç ana başlık belirlendiğini ve bu konularda somut adımlar atılabilmesi için bu tür toplantılarla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek istediklerini belirtti.
"Küresel meydan okumalara cevap üretemiyoruz"
Lula da Silva, şunları kaydetti:
Sosyal adaletsizliği azaltacak girişimlerin, iklim değişikliğiyle ilgili alınacak tedbirlerin ve uluslararası para sistemindeki kurumların reforme edilmesinin önemine işaret eden Lula da Silva, dünyanın birçok bölgesinde açlık ve yetersiz beslenme ile ilgili mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Lula da Silva, "Uluslararası finans mimarisinin geriye doğru giden karakterini değiştirmeliyiz. Gelişmekte olan ülkeler finansa ulaşmak için zengin ülkelere kıyasla orantısız şekilde daha fazla maliyet ve zorlukla karşılaşıyor. Güney yarımküre ülkelerine, gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha yüksek faiz oranları uygulanıyor." şeklinde konuştu ve bu alanda reform çağrısı yaptı.