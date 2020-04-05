Dünya Brezilyada koronavirüs görülen kişi sayısı 10 bini aştı
AMERİKA

Brezilya'da koronavirüs görülen kişi sayısı 10 bini aştı

Latin Amerika'da yeni tip koronavirüsün ilk görüldüğü ülke Brezilya'da, enfekte olan kişi sayısı 10 bini geçti. Ülke çapında salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 432'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Brezilya, Latin Amerika'da en fazla vakanın görüldüğü ülke konumunda.
Brezilya, Latin Amerika'da en fazla vakanın görüldüğü ülke konumunda.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti ve 1222 kişide de virüs tespit edildi.

Buna göre, ülke çapında Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 432'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 278'e yükseldi.

  • Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da ilk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta görüldüğü, ilk ölümün ise 17 Mart'ta gerçekleştiği açıklanmıştı.

İLK ÖLÜM 23 OCAK'TA YAŞANDI

Brezilya'da Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Sağlık Gözetimi Sekreteri Wanderson Oliveira ise solunum komplikasyonları nedeniyle ölenlere yönelik yapılan geriye dönük bir araştırmaya göre ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 23 Ocak'ta gerçekleştiğini duyurmuştu.

Trump'tan gelecek iki hafta için karamsar tablo: Birçok ölüm olacak
DÜNYA
Trump'tan gelecek iki hafta için karamsar tablo: Birçok ölüm olacak

New York'ta tıp öğrencilerine koronavirüs ile mücadele için erken mezuniyet
DÜNYA
New York'ta tıp öğrencilerine koronavirüs ile mücadele için erken mezuniyet
Abone Ol Google News
İmmün plazma haftaya başlıyor

İmmün plazma haftaya başlıyor

​Kan plazmaları ağır vakalarda kullanılacak.
İsim-şehir oynadılar

İsim-şehir oynadılar

​Komşuluk ilişkilerinde 'koronavirüs' dönemi.
Türkiye geride bırakmadı

Türkiye geride bırakmadı

​Bilet parası bulamadıkları Gine'de Albayrak Grubu'nun gönderdiği uçakla döndüler.
Kavgaya<br>'korona' cezası

Kavgaya
'korona' cezası

Bitlis'te sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza yağdı.
34 milyona sokağa çıkma yasağı

34 milyona sokağa çıkma yasağı

Sosyal izolasyon için tedbirler üst düzeye çıkarıldı.
ABD'de<br>karamsar tablo

ABD'de
karamsar tablo

​Trump: İki hafta çetin geçecek, birçok ölüm olacak.
Masken yoksa binemezsin

Masken yoksa binemezsin

​Belediyeler 20 yaş altındakilerin kartlarını iptal etti.
ABD'den PKK'ya korona yardımı

ABD'den PKK'ya korona yardımı

​Amerika'nın teröre desteği pandemi dinlemedi.
Farz edin ki<br>eviniz bir gemi

Farz edin ki
eviniz bir gemi

​Vatan savunması salgın tanımaz.
155 solunum<br>cihazı Başakşehir'e

155 solunum
cihazı Başakşehir'e

​İlk parti Türkiye'ye ulaştı, ikincisi yolda.
İngiltere'den imdat çığlığı

İngiltere'den imdat çığlığı

​Cenazelere boğulduk, yardım edin.
Olay kontrol altında

Olay kontrol altında

Başsavcılık cezaevindeki olayla ilgili açıklama yaptı.
Kavga edenlere <br>sosyal mesafe cezası

Kavga edenlere
sosyal mesafe cezası

Kişi başı 3 bin 150 TL ödeyecekler.
İspanya iddiasını reddetti

İspanya iddiasını reddetti

​Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına sordu.
Yetmiş altı hastamızı kaybettik

Yetmiş altı hastamızı kaybettik

Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
İstisnalar açıklandı

İstisnalar açıklandı

​Kimlere seyahat izin belgesi verilecek belli oldu.
On beş bini geçti

On beş bini geçti

​Tablo giderek ağırlaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.