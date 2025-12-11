Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov güven oylaması öncesi istifa etti

Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov güven oylaması öncesi istifa etti

18:1911/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov protestoların ardından istifasını açıkladı.
Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov protestoların ardından istifasını açıkladı.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, muhalefetin önergesiyle yapılacak güven oylamasından hemen önce istifa ettiğini açıkladı. Jelyazkov, artan toplumsal memnuniyetsizlik ve kitlesel protestoların kararında etkili olduğunu belirtti. Halkın sesine kulak verdiklerini vurgulayan Jelyazkov, hükümetin toplumun beklentilerine yanıt verme sorumluluğunu hatırlattı. İstifa kararı, üçlü koalisyon hükümetinin 6'ncı güven oylaması öncesi siyasi dengeleri değiştirdi.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, muhalefetin önergesiyle yapılacak güven oylaması öncesinde istifa kararı aldığını duyurdu.

Jelyazkov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkedeki kitlesel protestolar ve artan toplumsal memnuniyetsizlik nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. Jelyazkov, “Arzumuz, toplumun beklentilerine ulaşmaktır. Şu anda, anayasanın öngördüğü gibi, iktidar egemenlik ve halkın sesinden kaynaklanmaktadır. Hükümete karşı protesto eden vatandaşların sesini duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Jelyazkov, üçlü koalisyon hükümeti için muhalefetin önergesiyle yapılacak 6'ncı güven oylamasının hemen öncesinde bu kararı aldı.




#İstifa
#Bulgaristan Başbakanı
#Rosen Jelyazkov
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 tabii canlı izle 11 Aralık: UEFA Konferans Ligi, Avrupa Ligi maçları TRT tabii spor canlı yayını izle