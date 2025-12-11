Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov güven oylaması öncesi istifa etti

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, muhalefetin önergesiyle yapılacak güven oylamasından hemen önce istifa ettiğini açıkladı. Jelyazkov, artan toplumsal memnuniyetsizlik ve kitlesel protestoların kararında etkili olduğunu belirtti. Halkın sesine kulak verdiklerini vurgulayan Jelyazkov, hükümetin toplumun beklentilerine yanıt verme sorumluluğunu hatırlattı. İstifa kararı, üçlü koalisyon hükümetinin 6'ncı güven oylaması öncesi siyasi dengeleri değiştirdi.
Jelyazkov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkedeki kitlesel protestolar ve artan toplumsal memnuniyetsizlik nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. Jelyazkov, “Arzumuz, toplumun beklentilerine ulaşmaktır. Şu anda, anayasanın öngördüğü gibi, iktidar egemenlik ve halkın sesinden kaynaklanmaktadır. Hükümete karşı protesto eden vatandaşların sesini duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Jelyazkov, üçlü koalisyon hükümeti için muhalefetin önergesiyle yapılacak 6'ncı güven oylamasının hemen öncesinde bu kararı aldı.