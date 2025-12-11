Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov güven oylaması öncesi istifa etti

Jelyazkov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkedeki kitlesel protestolar ve artan toplumsal memnuniyetsizlik nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. Jelyazkov, “Arzumuz, toplumun beklentilerine ulaşmaktır. Şu anda, anayasanın öngördüğü gibi, iktidar egemenlik ve halkın sesinden kaynaklanmaktadır. Hükümete karşı protesto eden vatandaşların sesini duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.