Bulgaristan’da tarihi adım: Sofya’ya ilk imam hatip lisesi açıldı

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, törendeki konuşmasında iki ilim yuvasına ev sahipliği yapacak yeni binanın bu eğitim öğretim yılı itibarıyla hizmete alınmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Uyanık, okulun ülkedeki saygın eğitim kurumları arasındaki yerini alacağına yürekten inandığını vurgulayarak, öğrencilere şu öğütlerde bulundu:

"Sofya'daki tahsil hayatınız boyunca kendinizi akademik anlamda en iyi şekilde geliştirin. Sadece okuldaki derslerinizle yetinmeyin. Sosyal ve kültürel yönden de kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Hobiler edinin. Dünyada olup bitenleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye çalışın. Türkçenizi ve diğer yabancı dillerinizi de ilerletin. Diyanet bursları ve Türkiye bursları olmak üzere Türkiye'deki cazip burs programlarından yararlanarak düzeyinize göre lisans, lisansüstü ve doktora eğitimine devam etme imkanlarını da değerlendirin. Türkiye olarak biz her zaman sizlerin yanında olacağız ve sizleri destekleyeceğiz."

Sofya'da ilk imam hatip lisesinin açılışı gerçekleşti

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, 2019 yılında harap durumdayken devralınan binanın restore edilip modern hale getirildikten sonra hem imam hatip lisesini hem de Yüksek İslam Enstitüsünü barındıracağını söyledi.

Haci, Bulgar devletinin yardımıyla aldıkları, 1985 yılından bu yana hiç kullanılmamış binayı büyük bir külfetle onardıklarını dile getirerek, "Tamirat için çeşitli yerlerden yardım aldık tabii Bulgaristan devleti başta olmak üzere. Ondan sonra Türkiye'den çeşitli kurumlardan da yardım almak suretiyle bu binayı tamir edebildik ve (Sofya) tarihinde ilk imam hatip lisesi açılıyor burada." dedi.

İlk aşamada 19 öğrenciyle öğrenime başlayacaklarını anlatan Haci, "Bu binaya İslam Enstitüsünü de yerleştireceğiz. Allah'a şükür bunu da yapabildik. Şu anda artık binamız var. Enstitünün akreditasyonunu almak üzere Allah'ın izniyle geri kalan evrakı hazırlıyoruz." diye konuştu.

İslam Enstitüsünün hem Bulgaristan hem de bütün dünya tarafından tanınacağını ve bundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Haci, "Bu şekilde imam hatip lisesi mezunlarımız hem Bulgaristan'da hem başka yerlerde eğitimlerine devam edebilir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah bu okulumuzu hiçbir zaman öğrencisiz bırakmasın inşallah." ifadelerini kullandı.

Başkent Sofya’da yeni açılan imam hatip lisesi, köklü öğretim geleneğine sahip Şumnu, Rusçuk ve Mestanlı’daki benzer liselerin arasına katılacak.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede kapılarını açan 2 bin 300 okulda bu yıl 716 bin öğrenci eğitim görecek.







