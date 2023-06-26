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Dünya

Bulgaristan'dan Ukrayna'ya silah gönderme kararı: Yardımın detayı açıklanmadı

Bulgaristan hükümeti, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya ikinci kez silah yardımı yapma kararı aldı. Kararın 23 Haziran'da alındığı ve Ukrayna'ya silah verilmesinin Bulgaristan'ın savunma gücü ve kapasitesini olumsuz etkilemeyeceğini belirtilirken; teslim edilecek silah türleri konusunda bilgi verilmedi. Öte yandan Rusya'dan yana saf tutan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de iki yıl boyunca Ukrayna'ya silah gönderilmesi oylamasını sabote etmişti.

22:03 . 26/06/2023 الإثنين
AA
Bulgaristan hükümeti Ukrayna'ya ikinci kez silah yardımı yapma kararı aldı.

Bulgaristan hükümeti Ukrayna'ya ikinci kez silah yardımı yapma kararı aldı.

Bulgaristan hükümeti, parlamentonun 9 Aralık 2023 tarihli kararına istinaden ikinci kez Ukrayna'ya silah yardımı yapılacağını duyurdu.

Hükümet Basın Merkezi, bugün açıklanan kararın 23 Haziran'da alındığını ve Ukrayna'ya silah verilmesinin Bulgaristan'ın savunma gücü ve kapasitesini olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

Ukrayna'ya teslim edilecek silah türleri konusunda bilgi vermeyen hükümet, ikinci sevkiyatın, 22 Aralık 2022'de yapılan ilk sevkiyata benzer olacağını açıkladı.

İmha edilmeye hazır silahlar mı gönderildi?

Savunma Bakanı Todor Tagarev, silahlı kuvvetlerin mühimmat depolarında 30 yıl önce üretilmiş ancak hala kullanılabilir mühimmat bulunduğunu ve onların verilmemesi durumunda yakın bir zamanda imha edilmeleri gerekeceğine belirtmişti.

Muhalefetteki Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ile popülist ırkçı "Vızrajdane" (Yeniden Doğuş) partisi, parlamentonun 9 Aralık 2022'de bu yönde aldığı karara dek Ukrayna'ya silah gönderilmesini engelliyordu.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev silah yardımı oylamalarını sabote etmişti

"Kırım Rusya'nındır" diyen, Rusya'dan yana saf tutan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de iki yıl boyunca Ukrayna'ya silah gönderilmesi oylamasını sabote etmişti. Savaşı Rusya'nın kazanacağına inanan Radev, Ukrayna'ya silah gönderilmesinin sadece çatışmaların süresini uzatacağını savunuyor.

Parlamentoda 6 Haziran'da güvenoyu alan Avrupa Birliği ve NATO yanlısı yeni koalisyon hükümeti, Radev ve parlamentodaki Moskova destekçisi partilerin girişimlerine engel oldu.



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