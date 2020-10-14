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Dünya Bunak Biden gittiği eyaletin adını unuttu
AMERİKA

​Bunak Biden gittiği eyaletin adını unuttu

Bunak Biden gittiği eyaletin adını unuttu

ABD’de Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın Beyaz Saray yerine Senato için yarıştığını söylemesi Massachusetts Valisi’nin adını ve bulunduğu eyaleti unutması ülkede “Biden bunadı” söylentilerine neden oldu. Biden’ı diline dolayan Trump ise rakibinin sağlığının başkanlık yapmasına uygun olmadığını söyledi. Trump “Aynısını ben yapsam saf dışı bırakılırdım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joe Biden
Joe Biden

ABD’de Demokrat başkan adayı Joe Biden’ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ülkede gündem oldu. Biden, Ohio’da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD’nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, “Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın her fırsatta Joe Biden’ın sağlık durumunun, Başkanlık görevini yerine getirmek için uygun olmadığını vurguladığı biliniyor. Biden’ın Ohio’daki sözleri Trump’ın iddiasını kuvvetlendirdiği belirtildi.

ÜST ÜSTE SKANDAL HATALAR

Biden’ın Ohio’ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney’in adını hatırlayamaması da aynı gün içinde eleştirildiği ikinci konu oldu. Biden ayrıca yaptığı konuşmada hangi eyalette bulunduğunu da unutarak başka bir skandala imza attı.

Donald Trump

BEN OLSAM YARIŞ DIŞI BIRAKIRLARDI

ABD Başkanı Donald Trump ise rakibine Twitter üzerinden yüklenerek, “Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney’in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım” eleştirisinde bulundu.

SAHİBİ KÜRESELCİLER

Kovid-19 testi negatif çıkan Trump, Florida eyaletinde düzenlediği mitingte Demokrat rakibi Joe Biden’a yüklendi. Trump, “Biden’ın sahipleri, radikal küreselciler” dedi. Trump, anketlerin aksine şu anda 4 yıl önceki seçimlerden daha yüksek oy oranına sahip olduklarını savunarak, “Demokratlar, ABD’yi komünist Küba’ya ya da sosyalist Venezuela’ya çevirmek istiyorlar” eleştirisinde bulundu.

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Koronavirüs salgınını küçümseyen açıklamalarda bulunan dünya liderlerinin testleri pozitif çıktı. Maske takan gazetecilerle dalga geçen Donald Trump son olarak rakibi Joe Biden'ın taktığı maske ile alay etmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalanmadan önce 'herkesle tokalaştığını' söylemişti. Koronavirüsü basit bir grip olarak gördüğünü söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da koronavirüse yakalanmıştı.


10 MİLYON OY KULLANILDI

  • Öte yandan ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için şu ana kadar 10 milyondan fazla kişinin başkanlık seçimleri için oyunu kullandığı belirtildi. ABD’de seçim kampanyası çalışmaları devam ederken, ABD halkı oy kullanmaya başladı. Florida Üniversitesi Profesörü Michael McDonald tarafından yürütülen ABD Seçim Projesi, seçim verilerini yayınlamaya devam ediyor. Yapılan sayıma göre şuana kadar 10 milyon 296 bin 180 ABD’li seçimlerde oy kullandı. Açıklanan verilere göre 1 milyon 600 bin oy ile Florida ilk sırada, 977 binden fazla oy ile Virginia 2. sırada ve 965 binden fazla oy ile Michigan 3. sırada yer aldı. Bazı eyaletlerde yayınlanan parti kayıt verileri dikkate alındığında, Demokratlardan 2 milyon 500 binden fazla iade edilmiş oy pusulası varken, Cumhuriyetçiler tarafından ise 1 milyonun üzerinde oy pusulası iade edildi.

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