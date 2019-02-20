Dünya Burberrynin idam düğümü kapüşonu tartışmaya yol açtı
AVRUPA

Burberry'nin idam düğümü kapüşonu tartışmaya yol açtı

Tasarımlarıyla öne çıkma endişesi taşıyan moda devleri kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Son olarak İngiliz Burberry markası, idam düğümünü andıran kapüşonlu tasarımıyla tepki topladı.

Haber Merkezi Diğer
Burberry, ürünü geri çektiklerini duyurdu.
Burberry, ürünü geri çektiklerini duyurdu.

Tasarımlarıyla öne çıkma endişesi taşıyan moda devleri kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Son olarak İngiliz Burberry markası, idam düğümünü andıran kapüşonlu tasarımıyla tepki topladı.

  • Tasarım, sadece linç etmeye değil intihara da özendirmekle suçlandı.

Londra Moda Haftası'nda görücüye çıkan tasarım, marka için podyuma çıkan bir başkar model olan Liz Kennedy'nin Instagram hesabından yayımladığı bir eleştiriyle gündeme geldi. Kennedy, "İntihar, moda değil. Cazibeli ya da cool değil" diye yazdı. Ailesinde bir intihar deneyimi yaşandığını söyleyen model, tasarımı görünce o zamana döndüğünü söyledi.

Kennedy,

FİRMA ÖZÜR DİLEDİ

Moda şovunun seslerini duyurmak isteyen gençlere adandığını hatırlatan Kennedy, bunun durumu daha da eleştirel hale getirdiğini ima etti.

Firmaya ve yöneticilere "Buna nasıl izin verebildiniz?" diye soran model, "Korkunç linç tarihini de unutmayalım" diye ekledi.

Paylaşımın ardından pek çok kişi tasarıma tepki gösterirken Burberry'nin CEO'su Marco Gobbetti, yaşattıkları sıkıntı nedeniyle üzgün olduklarını açıkladı. Gobbetti, ürünü geri çektiklerini duyurdu.

GUCCI DE TOPA TUTULMUŞTU

Daha önce de İtalyan-Fransız moda devi Gucci, ABD'de siyahları aşağılayan maskelere benzetilerek tepki çeken siyah kazağı nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.

Gucci, Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı ‘blackface' (kara surat) akımını özendirmekle suçlanmıştı.

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Firma, tartışılan kazağı satıştan kaldırarak özür dilemişti.

Gucci ırkçılıkla suçlanan siyah kazağını satıştan kaldırdı
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