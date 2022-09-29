Dünya Bütün savaş gemileri geliyor Yunanistan ve Fransadan Egede tehlikeli adım
AVRUPA

Bütün savaş gemileri geliyor: Yunanistan ve Fransa'dan Ege'de tehlikeli adım

Türkiye'yi tahrik etmek için her fırsatta provokatör adımlar atan ve açıklamalar yapan Yunanistan, "Muhtemel bir savaşta destek sözü" veren Fransa ile Ege'de ortak tatbikata başladı. Tatbikata Yunanistan'ın bütün savaş gemileri katılacak.

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Haber Merkezi Diğer
Bütün savaş gemileri geliyor: Yunanistan ve Fransadan Egede tehlikeli adım
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Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmayı sürdüren Yunanistan, Ankara-Atina hattındaki gerilimin gölgesinde "savaş" ihtimalini daha da güçlendiren bir adım attı. Fransa ile Ege'nin doğusunda Fransa ile ortak tatbikata başladı.

Tatbikata Yunanistan'ın donanmaya ait tüm savaş gemileriyle katılması dikkat çekti. İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenen tatbikatta savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemiler ve denizaltılar da yer alıyor.

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Fransa ile 1 Ekim'e kadar sürecek ortak tatbikatın başlamasının ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef almayı sürdürdü. Kabine toplantısı sonrası konuşan Yunan Başbakan, "Karşı taraf monoton bir şekilde tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda tek başına" dedi.

Miçotakis, gayri askeri statüdeki adalara ABD zırhlısı sevkiyatı hakkında konuşmadı ancak Yunanistan ordusunun "müttefiklerinin desteğiyle" teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

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