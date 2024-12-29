Büyükelçilikte faaliyetler durduruldu: Esed’in yakınlarına pasaport dağıttılar

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığının talimatı üzerine büyükelçilikteki konsolosluk çalışmalarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duyurur." ifadesi kullanıldı.

Lübnanlı kaynaklar, Suriye Büyükelçiliğinin, devrik lider Beşşar Esed'in bir kuzeninin eşi ve kızına sahte pasaport verilmesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya aldığını söyledi.

Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esed'in amcası Rıfat Esed'in oğlu Dureyd Esed'in eşi Huzeym ve kızı Şems'in, pasaportlarının süresi dolduğu için Lübnan'a gizlice girdiği ve hızlıca Mısır'a geçmek için yüksek meblağlar ödeyerek elçilikte pasaportların geçerlilik sürelerinin bulunduğu kısımda sahtecilik yaptırdıkları öne sürüldü. Huzeym ve Şems Esed, 27 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.