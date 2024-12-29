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Büyükelçilikte faaliyetler durduruldu: Esed’in yakınlarına pasaport dağıttılar

Büyükelçilikte faaliyetler durduruldu: Esed’in yakınlarına pasaport dağıttılar

09:3729/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
AA
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Esed ailesi Rusya, BAE ve Lübnan'a kaçıyor.
Esed ailesi Rusya, BAE ve Lübnan'a kaçıyor.

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, devrik lider Beşşar Esed'in yakınlarına sahte pasaport verildiği şüphesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya aldı.

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığının talimatı üzerine büyükelçilikteki konsolosluk çalışmalarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını duyurur." ifadesi kullanıldı.


Sahte pasaport verildi

Lübnanlı kaynaklar, Suriye Büyükelçiliğinin, devrik lider Beşşar Esed'in bir kuzeninin eşi ve kızına sahte pasaport verilmesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya aldığını söyledi.

Kaçmak için rüşvet verdi

Lübnan basınına yansıyan haberlerde, Esed'in amcası Rıfat Esed'in oğlu Dureyd Esed'in eşi Huzeym ve kızı Şems'in, pasaportlarının süresi dolduğu için Lübnan'a gizlice girdiği ve hızlıca Mısır'a geçmek için yüksek meblağlar ödeyerek elçilikte pasaportların geçerlilik sürelerinin bulunduğu kısımda sahtecilik yaptırdıkları öne sürüldü. Huzeym ve Şems Esed, 27 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.


70 asker iade edildi

Lübnanlı yetkililer, ülkeye yasa dışı yollardan girenlerin Suriye'ye geri gönderileceğini duyurmuş ve dün Lübnan'a yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Esed rejimi güçlerinden aralarında subayların da bulunduğu yaklaşık 70 kişi Suriye'ye iade edilmişti.


Hama Kasabı kaçtı

Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in amcası ve 1982'deki Hama Katliamı'nı yapan birliklerin komutanı Rıfat Esed'in 24 Aralık'ta beraberindeki 2 kişiyle özel bir jetle Beyrut'tan Dubai'ye kaçtığı açıklanmıştı.




#Beşşar Esed
#Rıfat Esed
#Suriye
#Lübnan
#Beyrut

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