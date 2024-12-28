Lübnan'a kaçan 70 rejim milisi Suriye'ye teslim edildi

Kaçak yollarla Lübnan'a giriş yapan 70 Esed milisi, yeni Suriye yönetimi tarafından teslim alındı.
Lübnan, devrik Beşşar Esed rejimi güçlerinden yaklaşık 70 kişiyi Suriye'deki yeni yönetime teslim etti.
Lübnan haber ajansı NNA, 70 eski rejim milisinin, Lübnan'ın kuzeyinde Suriye sınırındaki El-Arida Sınır Kapısı'nda Askeri Operasyonlar İdaresine teslim edildiğini yazdı.
Kaçak yollarla Lübnan'a girdiler
Kaçak yollarla Lübnan'a girdiler
Yaklaşık 70 Suriyeli eski asker, Lübnan güvenlik güçlerine ait 3 otobüsle sınır kapısına getirildi. Söz konusu kişilerin dün Lübnan'a yasa dışı yollardan giriş yaptığı için gözaltına alındığı belirtildi.
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