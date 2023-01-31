Çekya’nın yeni Cumhurbaşkanı’nın Tayvan liderini araması Çin’le gerginliğe neden oldu

|
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel.
Çekya’da 9 Mart’ta resmen göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanı Pavel’in ilk iş olarak Tayvan lideri Tsai Ing-Wen ile yaptığı görüşmeye Çin Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.
Fiala, Çin’in önemli bir ticaret ortağı olduğunu ancak Tayvan’la da birçok alanda iyi ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti.
Çekya’da 27-28 Ocak’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Pavel, ilk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Tayvan lideri Tsai Ing-Wen ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Pavel, iki ülkenin ortak değerleri, demokrasi, özgürlük ve insan hakları gibi konuların görüşmede ele alındığını, işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra yakın gelecekte yüz yüze görüşme temennisinde de bulunduklarını bildirmişti.