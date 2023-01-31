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Çekya’nın yeni Cumhurbaşkanı’nın Tayvan liderini araması Çin’le gerginliğe neden oldu

Çekya’da hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Petr Pavel’in, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai Ing-Wen ile yaptığı telefon görüşmesi, iki ülke arasında gerginliğe yol açtı. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisiyle karşılaşan Pavel, "Çekya’nın kimi arayıp kiminle buluşacağına kendisinin karar vereceğini" söyledi.

18:13 . 31/01/2023 Salı
AA
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel.

Çekya’da 9 Mart’ta resmen göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanı Pavel’in ilk iş olarak Tayvan lideri Tsai Ing-Wen ile yaptığı görüşmeye Çin Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

Çin tarafı Pavel’in söz konusu telefon görüşmesiyle Çin’in içişlerine karıştığını ileri sürerken, Çekya Başbakanı Petr Fiala da bu iddialara tepki göstererek,
"Egemen bir ülke olarak Çekya’nın kimi arayıp kiminle buluşacağına kendisinin karar vereceğini"
söyledi.

Fiala, Çin’in önemli bir ticaret ortağı olduğunu ancak Tayvan’la da birçok alanda iyi ilişkilerinin bulunduğunu ifade etti.

Çekya’da 27-28 Ocak’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Pavel, ilk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Tayvan lideri Tsai Ing-Wen ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Pavel, iki ülkenin ortak değerleri, demokrasi, özgürlük ve insan hakları gibi konuların görüşmede ele alındığını, işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra yakın gelecekte yüz yüze görüşme temennisinde de bulunduklarını bildirmişti.

  • Tayvan’la iyi ilişkilere sahip Çekya ile bu hususta 2020’de de gerginlik yaşayan Çin tarafı, bu ülke ile yapacağı ortak kültürel programları iptal etmişti.​​​​​​​


#Çekya
#Çin
#Petr Pavel
#Prag
11 dakika önce
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Çekya’nın yeni Cumhurbaşkanı’nın Tayvan liderini araması Çin’le gerginliğe neden oldu
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