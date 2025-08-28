Çelik Kubbe dünya basınında

Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi'nin teslim töreni dünya basınında yer buldu. İngiliz Independent gazetesi Çelik Kubbe'nin savunma ihtiyaçları açısından dönüm noktası olduğu vurgusunu öne çıkardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Hava Savunma sisteminin teslimatıın yapılması dünya basınında ilgi gördü.
Yunan Devlet Televizyonu ERT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi "Demokrasi tarihimizin savunma sanayiinde yapılan en büyük yatırımı" olarak nitelendirdiğine dikkat çekti.
İngiliz Independent gazetesi, "Erdoğan, Çelik Kubbe hava savunma sistemini tanıttı" başlığı ile haberi servis etti. Gazete Çelik Kubbe'nin savunma ihtiyaçları açısından dönüm noktası olduğu vurgusunu öne çıkardı.
'Erdoğan, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini sergiledi'
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National, "Erdoğan, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini sergiledi" başlığını attı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dosta güven düşmana korku verdiği" sözlerine vurgu yaptı.
Reuters ve Bloomberg, Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımlarına dikkat çekti.
Bangledeş basınında UNB'nin haberinde Çelik Kubbe sisteminin özelliklerine yer verildi.