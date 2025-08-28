Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Çelik Kubbe dünya basınında

Çelik Kubbe dünya basınında

09:0128/08/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
ASELSAN, IDEF 2025'te Çelik Kubbe'ye dahil olan yeni sistemleri tanıttı.
ASELSAN, IDEF 2025'te Çelik Kubbe'ye dahil olan yeni sistemleri tanıttı.

Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi'nin teslim töreni dünya basınında yer buldu. İngiliz Independent gazetesi Çelik Kubbe'nin savunma ihtiyaçları açısından dönüm noktası olduğu vurgusunu öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Hava Savunma sisteminin teslimatıın yapılması dünya basınında ilgi gördü.


Yunan Devlet Televizyonu ERT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi "Demokrasi tarihimizin savunma sanayiinde yapılan en büyük yatırımı" olarak nitelendirdiğine dikkat çekti.

İngiliz Independent gazetesi, "Erdoğan, Çelik Kubbe hava savunma sistemini tanıttı" başlığı ile haberi servis etti. Gazete Çelik Kubbe'nin savunma ihtiyaçları açısından dönüm noktası olduğu vurgusunu öne çıkardı.

'Erdoğan, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini sergiledi'

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National, "Erdoğan, Türkiye'nin hava savunma sistemlerini sergiledi" başlığını attı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dosta güven düşmana korku verdiği" sözlerine vurgu yaptı.


Reuters ve Bloomberg, Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımlarına dikkat çekti.


Bangledeş basınında UNB'nin haberinde Çelik Kubbe sisteminin özelliklerine yer verildi.

#Türkiye
#Çelik Kubbe
#Savunma Sanayii
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA: 10 BİN öğretmen ataması branş ve kontenjan açıklandı mı, ne zaman?