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Dünya Azerbaycan ordusu bomba yağdırdı Ermeni güçleri ağır kayıplar vererek geri çekildi
ASYA

Cephe hattında çatışmalar sürüyor: Ermeni güçleri ağır kayıplar vererek geri çekildi

Azerbaycan ordusu bomba yağdırdı: Ermeni güçleri ağır kayıplar vererek geri çekildi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar gece boyu da devam etti. Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini işgalden kurtarmak için operasyon düzenlerken, Ermeni güçlerine ait zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryaları da imha edildi. Operasyonda ağır kayıplar veren Ermeni güçleri geri çekilmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin, Ermeni güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi.

ZIRHLI ARAÇ KONVOYU İMHA EDİLDİ

Açıklamada, gece çatışmalarında Ermeni güçlerinin Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

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10 ASKER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenilere ait 1 tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.

İŞGALDEN KURTARMAK İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.

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