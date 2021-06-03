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AFRİKA

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Türklerle ilişkilerimiz mükemmel

Fransız Le Point dergisine açıklamalarda bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye ile ilişkilerini ‘mükemmel’ olarak nitelendirdi. Tebbun, Türkiye’nin herhangi bir siyasi beklenti içine girmeden ülkesine yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyledi. Cezayir Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Afrika’nın kuzeyindeki etkinliğine ilişkin bir soruya da "Bizi rahatsız etmiyor" yanıtını verdi.

Haber Merkezi AA
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Türklerle ilişkilerimiz mükemmel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransız haftalık dergisi Le Point’a röportaj verdi. Türkiye ile ilişkilerine ve Fransa'nın Cezayir'de sömürge döneminde işlediği suçlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Türkiye’nin bölgedeki varlığından memnunuz”

Türkiye’nin Mağrib bölgesindeki varlığını Cezayir’in nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Bizi rahatsız etmiyor" cevabını veren Cumhurbaşkanı Tebbun, iki ülke ilişkilerinin mükemmel olduğunun altını çizdi.

“Karşılık beklemeden bize yatırım yaptılar”

Cezayir Cumhurbaşkanı, “Türkler, siyasi karşılık beklemeden Cezayir’de 5 milyar dolar yatırım yaptı. Bu ilişkiden rahatsız olanlar, onlar da gelsin ve burada yatırım yapsınlar” ifadelerini kullandı.

“Fransa işlediği suçları eksiksiz tanısın”

Fransa’nın Cezayir’i sömürmesine de değinen Tebbun, 1945’te 45 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Cezayir, (Fransa’dan) tüm suçların eksiksiz tanınmasını bekliyor” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Tebbun, sömürgeciliğin Cezayir'e medeniyet getirdiği masalından artık vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

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