Cezayir'de bir ilk: Görevdeki askeri personelin sivil görevlere atanmasına izin verilecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, kamuda veya stratejik ve hassas sektörlerdeki sivil pozisyonları doldurmak üzere halihazırda görevde olan askeri personelin ordudan atanmasına izin veren bir kararname yayımladı.
Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan son sayısında, Tebbun imzalı cumhurbaşkanlığı kararnamesine yer verildi.
Kararnameye göre askeri personel, ordudaki rütbelerine uygun sivil işlerde görevlendirilebilecek ve Savunma Bakanlığına bağlı olmaya devam edecek.
Cezayir'de emekli askeri personel sivil görevlerde bulunabiliyordu. Yeni kararname ile ise ilk kez görevdeki askeri personel sivil işlerde görev alabilecek.