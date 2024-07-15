|
Dünya

Cezayir'de bir ilk: Görevdeki askeri personelin sivil görevlere atanmasına izin verilecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, kamuda veya stratejik ve hassas sektörlerdeki sivil pozisyonları doldurmak üzere halihazırda görevde olan askeri personelin ordudan atanmasına izin veren bir kararname yayımladı. Kamu idarelerindeki bazı kadrolara sözleşmeli veya muvazzaf askeri personelin görevlendirilebileceği belirtilen kararnamede, "Tuğgeneraller ve üst düzey subayların, ülkenin egemenliği ve hayati çıkarları açısından stratejik ve hassas sektörlerde devletin en üst kademelerinden bazılarında görevlendirilebileceği" kaydedildi.

09:32 - 15/07/2024 Pazartesi
AA
Cezayir'de ilk kez görevdeki askeri personelin sivil görevlere atanmasına izin verilecek
Cezayir'de ilk kez görevdeki askeri personelin sivil görevlere atanmasına izin verilecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, kamuda veya stratejik ve hassas sektörlerdeki sivil pozisyonları doldurmak üzere halihazırda görevde olan askeri personelin ordudan atanmasına izin veren bir kararname yayımladı.


Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan son sayısında, Tebbun imzalı cumhurbaşkanlığı kararnamesine yer verildi.

Kamu idarelerindeki bazı kadrolara sözleşmeli veya muvazzaf askeri personelin görevlendirilebileceği belirtilen kararnamede,
"Tuğgeneraller ve üst düzey subayların, ülkenin egemenliği ve hayati çıkarları açısından stratejik ve hassas sektörlerde devletin en üst kademelerinden bazılarında görevlendirilebileceği"
kaydedildi.

Kararnamede, askeri personelin sivil görevlere atanmasına bir yıl süreyle izin verileceği ve bunun 3 kez yenilenebileceği ifade edildi.

Kararnameye göre askeri personel, ordudaki rütbelerine uygun sivil işlerde görevlendirilebilecek ve Savunma Bakanlığına bağlı olmaya devam edecek.

Cezayir'de emekli askeri personel sivil görevlerde bulunabiliyordu. Yeni kararname ile ise ilk kez görevdeki askeri personel sivil işlerde görev alabilecek.



#Cezayir
#asker
#kararname
#Resmi Gazete
37 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli ek maaş zam çerçevesi oluştu! 1.8 Milyon emekli için hesap güncellendi: Kök maaşı 8.020 TL'nin altındakiler...