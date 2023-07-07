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Dünya

Cezayir'den Filistin'in Cenin kentinin yeniden inşası için 30 milyon dolarlık destek

Cezayir, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırıların ardından kentin yeniden inşasına yardım etmek için 30 milyon dolarlık mali katkı yapacağını duyurdu.

07:13 . 7/07/2023 الجمعة
AA
Cenin kentini havadan görüntülendi.

Cenin kentini havadan görüntülendi.

Cezayir resmi haber ajansı APS’ye göre, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "siyonist işgal güçlerinin Cenin kenti ve kampına düzenlediği barbarca saldırıların ardından, kentin yeniden inşasına yardım etmek için" 30 milyon dolarlık mali katkı sağlamaya karar verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, mali katkısından dolayı mevkidaşı Tebbun'a, hükümetine ve Cezayir halkına teşekkür ve takdirlerini dile getirdi.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.

Saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20’si ağır olmak yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.


İşgalci İsrail Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı
İşgalci İsrail Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı

İsrail ordusu, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, birliklerin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladığı belirtildi. İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun Cenin Mülteci Kampı’ndan ayrıldığı görüldü. İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı. İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, 4’ü çocuk, 11 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.


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