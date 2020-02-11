Ciddi tedbirlerle mücadele sürüyor

Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, tahliye sürecinin ardından ülkedeki son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi vermek üzere Türkiye’ye geldi.

TÜRKLERDE VİRÜS YOK!

Sosyal medya ve WeChat hesaplarıyla Çin’deki Türk vatandaşlarına ulaştıklarını anlatan Önen, “Çin’deki hiçbir Türk vatandaşına virüs bulaşmadı. Umarız böyle devam eder. Vatandaşlarımıza mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. Önen, ülkedeki bütün Türk vatandaşlarının tahliye edilmesinin

sözkonusu olmadığını belirterek, vatandaşlardan da bu yönde bir talebin gelmediğini söyledi.

3 MİLYAR SEYAHAT GERÇEKLEŞTİ

Virüs olayının patlak verdiği günlerin Çin yeni yılına denk geldiğini hatırlatan Önen, “Çin genelinde 15-20 gün içinde 3 milyar seyehat gerçekleşti. Bu yüksek rakam virüsün Çin’e yayılmasına neden oldu. Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantina altında. Çin yönetimi yurtiçinde turizm amaçlı şehirler arası yolculukları durdurdu. Vatandaşlarından mümkün olduğunca az seyahat etmelerini istiyor. Karantina dışında kalan bölgelerde seyahat yasağı gibi durum sözkonusu değil ama vatandaşlar kendilerini korumak adına tedbirli davranıyor” diye açıkladı. Biyolojik silah iddialarının Çin yönetimi tarafından yalanlandığını belirten Önen, Çin içinde en az etkilenen bölgelerden birinin 36 vaka ile Uygur Özerk Bölgesi olduğunu söyledi. Önen, “Çin’de maskenin yanısıra tam koruma elbiselerine de ihtiyaç duyuluyor. Bazı ülkeler yardım maksadıyla bölgeye medikal malzame ulaştırıyor” dedi.