Dünya Ciddi tedbirlerle mücadele sürüyor
ASYA

Ciddi tedbirlerle mücadele sürüyor

Çin’in Vuhan şehrinde yaşayan Türk vatandaşları başta olmak üzere 42 kişiyi başarılı bir biçimde tahliye eden Pekin Büyükelçiliği, ülkede kalan vatandaşlara da 7/24 hizmet veriyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Abdulkadir Emin Önen
Abdulkadir Emin Önen

Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, tahliye sürecinin ardından ülkedeki son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi vermek üzere Türkiye’ye geldi.

TÜRKLERDE VİRÜS YOK!

Sosyal medya ve WeChat hesaplarıyla Çin’deki Türk vatandaşlarına ulaştıklarını anlatan Önen, “Çin’deki hiçbir Türk vatandaşına virüs bulaşmadı. Umarız böyle devam eder. Vatandaşlarımıza mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. Önen, ülkedeki bütün Türk vatandaşlarının tahliye edilmesinin

sözkonusu olmadığını belirterek, vatandaşlardan da bu yönde bir talebin gelmediğini söyledi.

3 MİLYAR SEYAHAT GERÇEKLEŞTİ

  • Virüs olayının patlak verdiği günlerin Çin yeni yılına denk geldiğini hatırlatan Önen, “Çin genelinde 15-20 gün içinde 3 milyar seyehat gerçekleşti. Bu yüksek rakam virüsün Çin’e yayılmasına neden oldu. Virüsün çıktığı Vuhan kenti karantina altında. Çin yönetimi yurtiçinde turizm amaçlı şehirler arası yolculukları durdurdu. Vatandaşlarından mümkün olduğunca az seyahat etmelerini istiyor. Karantina dışında kalan bölgelerde seyahat yasağı gibi durum sözkonusu değil ama vatandaşlar kendilerini korumak adına tedbirli davranıyor” diye açıkladı. Biyolojik silah iddialarının Çin yönetimi tarafından yalanlandığını belirten Önen, Çin içinde en az etkilenen bölgelerden birinin 36 vaka ile Uygur Özerk Bölgesi olduğunu söyledi. Önen, “Çin’de maskenin yanısıra tam koruma elbiselerine de ihtiyaç duyuluyor. Bazı ülkeler yardım maksadıyla bölgeye medikal malzame ulaştırıyor” dedi.

Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
OYNAT 04:40
Dünyada Koronavirüs alarmı: 11 milyonluk şehir karantinaya alındı
Dünya bilim kurgu filmlerine konu olacak bir tehditle karşı karşıya. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın kısa sürede birçok ülkeye sıçradı, 11 milyon kişinin yaşadığı şehir karantinaya alındı. Peki koronavirüs nasıl ortaya çıktı ve insanlığı hangi boyutta tehdit ediyor?
Akdeniz 4.9la sallandı

Akdeniz 4.9'la sallandı

Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kararlılık vurgusu

Kararlılık vurgusu

​Erdoğan Başkanlığında Güvenlik Zirvesi.
Türkiyenin defans merkezine girdik

Türkiye'nin 'defans
merkezine' girdik

Tüm saldırılar USOM'daki bu odadan püskürtülüyor.
Kaçak büfenin <br>sahibi gazeteci!

Kaçak büfenin
sahibi gazeteci!

​Belgeler meclis üyelerine sunuldu.
Ekrem İmamoğlu'ndan <br>küfür skandalı

Ekrem İmamoğlu'ndan
küfür skandalı

​AK Partili üyelerin tepkisi üzerine özür diledi.
Esed'e <br>misliyle karşılık

Esed'e
misliyle karşılık

115 hedef vuruldu, 101 rejim unsuru etkisiz.
'280 bin lira ver <br>tümörünü çıkarayım'

'280 bin lira ver
tümörünü çıkarayım'

Onkoloji hastaları yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
İdlib'den çekilme olmayacak

İdlib'den çekilme olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bütün kurumlara talimat verdi.
İstifa etti

İstifa etti

​Başörtülü kadınlara hakaret edip aşağılamıştı.
İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu

İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu

​Rejimin topçu atışı neticesinde 5 askerimiz de yaralandı.
Davanın seyrini<br>iki detay belirleyecek

Davanın seyrini
iki detay belirleyecek

Türkiye'nin konuştuğu cinayet için imza kampanyası başlatıldı.
Mersin'de panik

Mersin'de panik

​Çin'den gelen öğrenci hastalanınca gözlem altına alındı.
Anlık takip ediliyor

Anlık takip ediliyor

'Ülkemizde koronavirüs vakası tespit etmedik.'
En büyük zam Adalar hattına

En büyük zam Adalar hattına

Ulaşıma yapılan zamlarda detaylar ortaya çıkmaya başladı.
5G için yerli teknoloji uyarısı

5G için yerli teknoloji uyarısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan USOM'un açılış töreninde konuştu.
Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

Türkiye'de ilk kez ele geçirildi

​PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı silah sığınakta bulundu.
Zam kararı<br> İBB'de alındı

Zam kararı
İBB'de alındı

​Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.