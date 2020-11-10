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​Çifte Bayram: Azerbaycan'da son durum

Çifte Bayram

Azerbaycan’da, bağımsızlığın ilanı kapsamında kutlanan Bayrak Bayramı, Şuşa zaferi ile birlikte dün çifte bayrama dönüşürken Azerbaycan ordusu, Ağdam’da yeni zafer coşkusuna hazırlanıyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Azerbaycan dün, milli bayrağının resmi kabulünün yıl dönümünde Bayrak Bayramı’nı kutladı.
Azerbaycan dün, milli bayrağının resmi kabulünün yıl dönümünde Bayrak Bayramı’nı kutladı.

1918’de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan dün, milli bayrağının resmi kabulünün yıl dönümünde Bayrak Bayramı’nı kutladı. Bayrak Bayramı kutlamaları, bir gün önce gelen Şuşa zaferi ile birlikte çifte bayram coşkusuyla kutlandı. Karabağ’ın işgalden kurtarılışını müjdeleyen Şuşa zaferinin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından duyurulmasıyla birlikte Bakü’den Gence’ye tüm illerde kutlamalar gerçekleştirilmişti.

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HOCALI, HANKENDİ VE LAÇİN KORİDORU

  • Ermenistan’ın 28 yıl önce katliamla ele geçirdiği Şuşa’nın kurtarılması ardından Azerbaycan ordusu, harekatı doğu-batı yönünde genişletecek. Hankendi istikametinde ilk hedef, Azerbaycan halkı için bir diğer manevi zafer olarak görülen Hocalı olacak. 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan’ın zehirli top mermileriyle gerçekleştirdiği saldırılarda çocuk, kadın, yaşlı 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı ilk olarak işgalden kurtarılacak. Hocalı’dan sonra halen sivillerin boşaltmaya devam ettiği Hankendi bölgesine ilerleyecek olan birlikler sözde başkentin ele geçirilmesiyle birlikte Dağlık Karabağ’da mutlak Azerbaycan zaferini ilan edecek. Şuşa harekatı ardından bir diğer önemli hedef Laçin koridoru olacak. Azerbaycan’ın Şuşa zaferinin ardından bu bölgelerde de güçlü bir direniş beklenmiyor.

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AĞDAM MÜJDESİ ELİ KULAĞINDA

  • Halen doğuda devam eden harekatlarda ise Ağdam bölgesinden güzel haberlerin gelmesinin yakın olduğu bilgisi veriliyor. Bölgenin işgalden kurtarılmak üzere olduğunu belirten askeri kaynaklar, Ağdam’ın kontrol altına alınmasının, sivillere yönelik topçu saldırılarının önlenmesinde önemli olduğunu belirtiyorlar. Halen Ermenistan ordusu, Terter, Fuzuli, Berde ve Ağdam bölgesinde sivilleri hedef alan topçu atışlarını, Ağdam bölgesinde konuşlandırılan ateş destek vasıtaları üzerinden yapıyor. Ağdam’ın kurtarılmasıyla birlikte tüm bu noktalarda ve Azerbaycan köylerinde güvenlik sağlanmış olacak. Cephe hatlarının yanı sıra Azerbaycan ordusu için Karabağ içlerindeki PKK’lı teröristlerle mücadelede de yoğunlaştırılmış durumda. Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgalinin sonlandırılması yanında bölgenin taşeron terörist örgütler için bir barınak haline gelmemesi kapsamında da önemli çalışmalar yürütülüyor.

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