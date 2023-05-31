Çin savaş uçağı ABD keşif uçağını engelledi: Pentagon tepki gösterdi

"ULUSLARARASI HAVA SAHASI ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN KULLANILMALI"

Açıklamada, “ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde güvenli ve sorumlu bir şekilde uçmaya ve faaliyet göstermeye devam edecektir. ABD Hint-Pasifik Ortak Gücü, uluslararası hukuk uyarınca tüm gemi ve uçakların güvenliğini göz önünde bulundurarak uluslararası hava sahasında uçmaya devam edecektir. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin, uluslararası hava sahasını güvenli bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak kullanmalarını bekliyoruz” denildi.