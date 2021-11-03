Dünya Çinde halka kış için gıda stoğu yapın çağrısı
ASYA

Çin'de halka 'kış için gıda stoğu yapın' çağrısı

Çin hükümeti, son zamanlarda yaşanan sel felaketleri dolayısıyla tarım arazilerinin zarar görmesini gerekçe göstererek halka kış için gıda stoku yapın çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Çinde halka kış için gıda stoğu yapın çağrısı
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Çin Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Kış için gıda stoku yapın" çağrısı yaptı. Halka, evlerinde günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gıda stoku bulundurmaları tavsiye edildi.

Yerel eyalet yönetimlerinden ise kara kışa hazırlanmaları konusunda gıda güvenliği ve sevkiyatını garanti altına alacak önlemlerin hayata geçirilmesi istendi.

SEBZE MEYVE FİYATLARI ET FİYATLARINI GEÇTİ

Çin hükümetinden gelen bu çağrı ülke kamuoyunda endişelere neden oldu. Hükümetin bu adımının arkasından son haftalarda yükselen sebze ve meyve fiyatları bulunuyor.

Yıl boyunca sellerle boğuşan ülkede tarım arazilerinin zarar görmesi nedeniyle, sebze ve meyve fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Bazı durumlarda et fiyatlarının da üzerine çıktı.

Hükümet çağrıların nedenini sellere bağlarken, halk arasında başka nedenlerin varlığına inanılıyor.

YENİDEN KAPANMA ENDİŞESİ

Sosyal medyada, çağrının yeni kapanmalara ve seyahat kısıtlamalarına yol açan salgın ile bağlantılı olduğu yorumları yapılıyor.

Son aylarda artan vakalar nedeniyle karantina önlemleri alınabileceği ve tedarik zincirinin kesintiye uğrayabileceğinden korkuluyor.

Çağrının nedeninin Tayvan’a yönelik bir saldırıya ilişkin planlarla ilgili olduğunu düşünenler de var.

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